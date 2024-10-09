简化企业通过 Express Cloudflare Network Interconnect 连接到 Cloudflare 的方式

2024-03-06

Express Cloudflare Network Interconnect 让您可以快速、轻松地将网络连接到 Cloudflare。现在，客户可以直接从 Cloudflare 仪表板订购 Express CNI，并且 3 分钟内即可使用。Express CNI 还简化了设置 Magic Transit 和 Magic WAN 的流程 ...