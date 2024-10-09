Magic Cloud Networking 可简化安全、连接以及公共云管理
2024-03-06
隆重推出 Magic Cloud Networking，用于可视化和自动化云网络的全新系列功能，让客户能够安全、便捷、无缝地连接到公共云环境...继续阅读 »
2024-03-06
隆重推出 Magic Cloud Networking，用于可视化和自动化云网络的全新系列功能，让客户能够安全、便捷、无缝地连接到公共云环境...继续阅读 »
2024-03-06
Express Cloudflare Network Interconnect 让您可以快速、轻松地将网络连接到 Cloudflare。现在，客户可以直接从 Cloudflare 仪表板订购 Express CNI，并且 3 分钟内即可使用。Express CNI 还简化了设置 Magic Transit 和 Magic WAN 的流程...
2024-02-07
今天，我们的 SASE 平台 —— Cloudflare One —— 隆重推出一系列更新，进一步实现了单一供应商 SASE 架构的承诺...
2023-10-18
网络工程师在分析 DDoS 攻击或排查其他流量异常时，常常需要加强网络流量监测。为了解决这个问题，Cloudflare 推出了一款网络流量监控产品，让客户能够监测整个网络的端到端流量...
2023-10-03
我们宣布 Magic WAN Connector 正式发布，它是您现有网络硬件和 Cloudflare 网络之间的粘合剂...
2023年1月13日
今天隆重宣布一项全新集成，旨在让 IT 团队能够使用更少的工具完成更多工作，并实现新的用例。只有采用 Cloudflare “服务无处不在”架构，这些用例才成为可能...
2023年1月10日
本周，我们隆重推出“授权服务交付合作伙伴(ASDP)认证计划”，旨在对希望通过 Cloudflare One 交付服务的合作伙伴进行资格验证...