Cloudflare R2 与 MosaicML 合作，支持用户在世界各地的任意计算机上训练 LLM，转换成本为零
2023-05-16
Cloudflare 与 MosaicML 携手合作，让客户可以在世界各地的任意计算机上自由训练 LLM，转换成本为零。这意味着可以加快训练速度，降低训练成本，并避免供应商锁定...
2023-05-16
Cloudflare 与 MosaicML 携手合作，让客户可以在世界各地的任意计算机上自由训练 LLM，转换成本为零。这意味着可以加快训练速度，降低训练成本，并避免供应商锁定...
2023-01-12
考虑多个解决方案拼凑在一起给 CIO 带来的复杂性，我们正在扩大与 Microsoft 的合作，以打造最好的 Zero Trust 解决方案之一...
2022-06-22
Cloudflare 的开发人员平台生态系统持续扩张，确保您可以与您使用或希望使用的工具进行集成...
2022-03-18
作为一家公司，我们不断自问，可以做什么来为客户提供更多价值，包括与合作伙伴之间的集成解决方案...
2021-12-10
隆重宣布，Cloudflare 已经加入 Microsoft 365 网络合作伙伴计划（NPP）。Cloudflare One 为 Cloudflare 客户到 Microsoft 365 的流量提供了一条优化的路径，表明通过 Cloudflare 网络接入有助于优化用户与微软的连接，因而在最近获得加入 NPP 的资格。...
2021-11-17
过去几年，无头 CMS 受到的关注激增，许多企业都在考虑采用该工具。随着受众通过采用不同形式的新界面（智能手机、可穿戴设备、个人设备）使用内容，将内容与其后端解耦的想法开始为开发团队和最终用户带来更好的体验。有鉴于此，我们相信在未来会有更多的机会来利用无头CMS，这就是为什么今天我们很高兴地宣布我们与 Sanity 和 Strapi 的合作关系，并分享与你喜欢的CMS供应商：Contentful 和 WordPress 的现有集成。...