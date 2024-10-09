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Cloudflare ブログ

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LLM

エージェンティッククラウドの構築：Agents Week 2026で発表された全内容

2026-04-20

Agents Week 2026 は終了しました。コンピューティングやセキュリティから、エージェントツールボックス、プラットフォームツール、そして新しいエージェンティックWebまで、発表した内容をすべてご紹介します。エージェンティッククラウド向けに当社が発表した全内容。 ...

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エージェンティッククラウドの構築：Agents Week 2026で発表された全内容

その他の投稿

2024年3月14日

AIサービスでトークン長のサイドチャネル攻撃を軽減する

Workers AI/AI Gatewayチームは最近、ベングリオン大学のセキュリティ研究者グループと緊密に協力して、パブリックバグバウンティプログラムを通じて提出されたあるレポートに取り組みました。このプロセスを通じて、すべてのLLMプロバイダーに影響を及ぼす脆弱性を発見し、完全にパッチを適用しました。 その詳細を紹介します...

Bug Bounty
LLM
Vulnerabilities
開発者プラットフォーム
Workers AI

2023年5月16日

Cloudflare R2とMosaicML、切り替えコストゼロで、世界中どこでもあらゆるコンピューティングパワーでのLLMトレーニングを実現

CloudflareとMosaicMLが一丸となり、切り替えコストゼロで世界中どこでもあらゆるコンピューティングパワーでLLMを訓練する自由が実現します。これにより、よりスピーディに、低い訓練実施コストで、ベンダーロックイン根絶が実現します...

Developer Week
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Egress
コネクティビティクラウド