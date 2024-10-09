エージェンティッククラウドの構築：Agents Week 2026で発表された全内容
2026-04-20
Agents Week 2026 は終了しました。コンピューティングやセキュリティから、エージェントツールボックス、プラットフォームツール、そして新しいエージェンティックWebまで、発表した内容をすべてご紹介します。エージェンティッククラウド向けに当社が発表した全内容。 ...続きを読む »
2026-04-20
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2025-08-27
Infireは、リソース使用率を最大化するためにさまざまなテクニックを採用したLLM推論エンジンで、Cloudflareのワークロードにおいて優れたパフォーマンスで、より効率的にAIモデルを提供できるようにします。...
2025-03-20
Cloudflare初のAIエージェント「Cloudy」は、Cloudflare管理者が現在直面している複雑な設定を理解しやすくします。...
2024-09-23
Cloudflareのどのプランをご利用のお客様でも、AIモデルがサイト上のコンテンツにどのようにアクセスするかを監査し、制御できるようになりました。...
2024年3月14日
Workers AI/AI Gatewayチームは最近、ベングリオン大学のセキュリティ研究者グループと緊密に協力して、パブリックバグバウンティプログラムを通じて提出されたあるレポートに取り組みました。このプロセスを通じて、すべてのLLMプロバイダーに影響を及ぼす脆弱性を発見し、完全にパッチを適用しました。 その詳細を紹介します...
2024年3月04日
Cloudflareは、AI時代のLLMモデルとユーザー保護に取り組み始めた最初のプロバイダの1社となっています...
2023年5月16日
CloudflareとMosaicMLが一丸となり、切り替えコストゼロで世界中どこでもあらゆるコンピューティングパワーでLLMを訓練する自由が実現します。これにより、よりスピーディに、低い訓練実施コストで、ベンダーロックイン根絶が実現します...