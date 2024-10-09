Agents Week 2026 は終了しました。コンピューティングやセキュリティから、エージェントツールボックス、プラットフォームツール、そして新しいエージェンティックWebまで、発表した内容をすべてご紹介します。エージェンティッククラウド向けに当社が発表した全内容。 ...

Infireは、リソース使用率を最大化するためにさまざまなテクニックを採用したLLM推論エンジンで、Cloudflareのワークロードにおいて優れたパフォーマンスで、より効率的にAIモデルを提供できるようにします。 ...

CloudflareのAIセキュリティスイートには、安全でないコンテンツのモデレーションが含まれており、Firewall for AIを通じてアプリケーションセキュリティスイートに統合されています。 ...

Cloudflare初のAIエージェント「Cloudy」は、Cloudflare管理者が現在直面している複雑な設定を理解しやすくします。 ...

Cloudflareのどのプランをご利用のお客様でも、AIモデルがサイト上のコンテンツにどのようにアクセスするかを監査し、制御できるようになりました。 ...