インターネット規模でのTCP接続の特性測定
2025-10-29
研究者や実務者は、それらを支えるインターネットの存在と同じくらい、接続を研究してきました。現在、Cloudflareのグローバルネットワークは、1秒あたり数百万件もの接続を受信しています。存続時間、サイズなど、TCP接続のさまざまな特性を探ります。...続きを読む »
2025-10-29
研究者や実務者は、それらを支えるインターネットの存在と同じくらい、接続を研究してきました。現在、Cloudflareのグローバルネットワークは、1秒あたり数百万件もの接続を受信しています。存続時間、サイズなど、TCP接続のさまざまな特性を探ります。...続きを読む »
2024-09-27
Cloudflareでは、オープンソースの持つ力を高く評価しています。弊社は、オープンソース拡張プログラムであるProject Alexandriaにより、オープンソースプロジェクトが持続可能でスケーラブルな未来となるよう支援し、その成功に必要なツールや保護策を提供しています。...
2024-09-22
Cloudflareは2010年9月27日に設立されました。今週、弊社は14周年記念を迎えます。 ...
2024-08-06
Cloudflareのグローバルバックボーンの最新のマイルストーンと拡張、およびこれがコネクティビティクラウドと弊社のサービスをサポートしている様子を解説します。この記事を読めば、弊社のトラフィックエンジニアリングツールおよびバックボーンおよび基盤となるネットワークインフラが相互作用する様子が分かります。...
2023-09-27
Cloudflareは、正式にティーンエイジャーとなりました。設立は、2010年9月27日。そして今日、当社は13歳の誕生日を迎えました...
2023年4月18日
インターネット接続の速度を上げるには、十分に活用されていない帯域幅を追加するよりも、現実世界の遅延を減らすことが重要です...
2022年12月16日
当社のインパクトレポートは、より良いインターネットを構築する取り組み方法および環境、社会、およびガバナンスの優先事項に関する進捗状況を強調した年次サマリーです...
2022年12月16日
当ブログでは、当社が事業を行う数多くの法域において、より良いインターネットを実現するために、政府や規制当局との関わりの中で、私たちがどのような提言を行っているかについて概説します...
2022年12月16日
IPブロッキングについての議論: 私たちがそれに着目する理由、それは何なのか、何をするのか、誰に影響を与えるのか、なぜそれがオンラインコンテンツに対処する上で問題のある方法なのか...
2022年9月25日
Cloudflareは2010年9月27日に発売されました。今週は12周年を迎えます...
2021年9月26日
今週、Cloudflareは創立記念日を迎えます。私たちがこの会社を創立したのは11年前の明日、2010年9月27日のことです。当社では創立1周年のとき以来、毎年記念日の週に革新的な新製品をローンチするのが伝統になりました。インターネットに対する当社の恩返しだと考えています。...
2021年7月26日
今週、Cloudflareは、この格差の軽減を支援することを目標に、プロジェクトPangeaを発表します。私たちは、コミュニティネットワークが安く、安全に、そして良好な帯域幅と遅延でインターネットにアクセスできることを支援しています。...
2021年1月22日
世界各国の政府と医療機関が、公平かつ効率的に新型コロナワクチンを分配するという史上最も困難な物流問題に頭を抱えています。...
2021年1月22日
本日、Cloudflare Waiting Roomをご紹介できることをうれしく思っております！まず、Project Fair Shot （プロジェクトフェアショット）という新プログラムで選ばれたお客様に最初にご利用いただけます。...
2020年9月27日
Cloudflareは2010年9月27日に設立されました — 10年前の今日です。当社はこの10年間で大きな変貌を遂げており、立ち止まって、これまでの軌跡を振り返ることは難しくなっております。...