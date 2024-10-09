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Cloudflare ブログ

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Cloudflare for Startups

スタートアッププログラムを刷新：最大25万ドルのクレジットと共にCloudflare上で構築と成長を

2024-09-26

バースデーウィークCloudflare Workersサーバーレス開発者プラットフォーム開発者Cloudflare for Startups

Cloudflareのスタートアッププログラムでは現在、開発者プラットフォームで構築する企業に最大25万ドルのクレジットを提供しています。プログラムのリローンチにより、明確かつ予測可能なクレジットが得られ、利用状況の将来のプライシングへの影響把握が簡単になります。 ...

大手ベンチャーキャピタル企業がCloudflare Workersで構築したスタートアップ企業を支援するため、最大12億5000万ドルを提供

2022-09-27

バースデーウィークCloudflare WorkersWorkers LaunchpadCloudflare for Startups開発者開発者プラットフォーム

スタートアップを立ち上げ、拡大することは、困難な道のりです。業界有数のベンチャーキャピタルへ売り込む機会やその他多彩な特典のある、12.5億ドルのWorkers Launchpadファンディングプログラムに応募しましょう...