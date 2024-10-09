スタートアッププログラムを刷新：最大25万ドルのクレジットと共にCloudflare上で構築と成長を

2024-09-26

Cloudflareのスタートアッププログラムでは現在、開発者プラットフォームで構築する企業に最大25万ドルのクレジットを提供しています。プログラムのリローンチにより、明確かつ予測可能なクレジットが得られ、利用状況の将来のプライシングへの影響把握が簡単になります。 ...