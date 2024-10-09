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Cloudflare ブログ

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Cloudflareのお客様がLet's Encryptの証明書チェーンの変更の影響を受けないようにする方法

2024-04-12

セキュリティアプリケーションサービスTLSSSLCertificate Authority詳細情報

Let's Encryptのクロス署名チェーンは9月に有効期限が切れます。この影響は、古いトラストストアを使用するレガシーデバイス（Androidバージョン7.1.1以前）に生じます。この変更による影響がお客様に及ぶことを防ぐため、CloudflareはLet's Encrypt証明書の更新時に別のCAを使用するように移行します...

その他の投稿

2022年11月28日

Linux Kernel Key Retention Serviceを次のアプリケーションにおすすめする理由

情報漏洩の多くは、ソフトウェアのバグやセキュリティの脆弱性によって起こります。この記事ではLinuxカーネルがどのようにして潜在的なセキュリティ脆弱性であるメモリアクセス違反から暗号キーを守っているのかをご説明します...

Linux
Kernel
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2020年10月12日

Cloudflare Oneとは？

企業ネットワークを安全に運営することは非常に困難です。世界各国で従業員が在宅勤務をするようになりました。アプリケーションはデータセンターで実行され、パブリッククラウドでホストされた上で、サービスとして提供されます。攻撃の機会を虎視眈々と狙う攻撃者はどのような脆弱性でも悪用します。...

Cloudflare One
製品ニュース
Zero Trust Week
Zero Trust
SASE

2019年7月12日

2019年7月2日に発生したCloudflareの停止に関する詳細

9年ほど前のCloudflareは小さな会社で、当時私は一顧客であり従業員ではありませんでした。Cloudflareがひと月前に設立されたという時期のある日、私は自分の小さなサイト、jgc.orgのDNSが動作していないという警告を受け取りました。そしてCloudflareはProtocol Buffersの使用に変更を加えた上でDNSを切断したのです。 私は「私のDNSはどうなったのでしょうか？」という件名のメールを直接Matthew Prince宛に出しました。...

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