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毎秒8400万リクエストということは、稀なバグも頻繁に発生するということです。Go Arm64コンパイラーに競合状態を発見し、それを修正した経緯を公開します。 ...

Let's Encryptのクロス署名チェーンは9月に有効期限が切れます。この影響は、古いトラストストアを使用するレガシーデバイス（Androidバージョン7.1.1以前）に生じます。この変更による影響がお客様に及ぶことを防ぐため、CloudflareはLet's Encrypt証明書の更新時に別のCAを使用するように移行します ...

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