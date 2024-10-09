BPF LPMのパフォーマンスと最適化を深掘り
2025-10-21
この記事では、IPマッチングに使用される重要なデータ構造であるBPF LPM試行のパフォーマンスについて説明します。 ...続きを読む »
2025-10-21
この記事では、IPマッチングに使用される重要なデータ構造であるBPF LPM試行のパフォーマンスについて説明します。 ...続きを読む »
2025-10-16
サイトのクライアント側のコードが変更された場合に監査する方法がないので、暗号技術を使用するサイトを信頼することが難しくなります。Webに監査可能性を追加する共同作成した仕様をプレビューします。...
2025-10-08
毎秒8400万リクエストということは、稀なバグも頻繁に発生するということです。Go Arm64コンパイラーに競合状態を発見し、それを修正した経緯を公開します。...
2024-04-12
Let's Encryptのクロス署名チェーンは9月に有効期限が切れます。この影響は、古いトラストストアを使用するレガシーデバイス（Androidバージョン7.1.1以前）に生じます。この変更による影響がお客様に及ぶことを防ぐため、CloudflareはLet's Encrypt証明書の更新時に別のCAを使用するように移行します...
2022年11月28日
情報漏洩の多くは、ソフトウェアのバグやセキュリティの脆弱性によって起こります。この記事ではLinuxカーネルがどのようにして潜在的なセキュリティ脆弱性であるメモリアクセス違反から暗号キーを守っているのかをご説明します...
2022年11月16日
Cloudflareで、APIにOpenAPIスキーマを利用できるようになりました。利用者はオープンソースのOpenAPIツールからこれらのスキーマを使用することができます...
2022年6月24日
本ブログ記事では、企業が現在仮想デスクトップインフラストラクチャ (VDI) で保護されている社内Webアプリケーションの使用事例をオフロードするのに、リモートでのブラウザの分離がどう役立つかについて、Cloudflareの視点を解説しています...
2020年10月12日
企業ネットワークを安全に運営することは非常に困難です。世界各国で従業員が在宅勤務をするようになりました。アプリケーションはデータセンターで実行され、パブリッククラウドでホストされた上で、サービスとして提供されます。攻撃の機会を虎視眈々と狙う攻撃者はどのような脆弱性でも悪用します。...
2020年5月06日
Cloudflareボット管理プラットフォームの構築は、刺激的な経験でした。分散型システム、Web開発、機械学習、セキュリティ&リサーチ（その他全ての分野）を混ぜ合わせながら、適応力が高く諦めの悪い敵と戦っています。...
2019年9月25日
With WARP our goal was to secure and improve the connection between your mobile devices and the Internet. ...
2019年7月12日
9年ほど前のCloudflareは小さな会社で、当時私は一顧客であり従業員ではありませんでした。Cloudflareがひと月前に設立されたという時期のある日、私は自分の小さなサイト、jgc.orgのDNSが動作していないという警告を受け取りました。そしてCloudflareはProtocol Buffersの使用に変更を加えた上でDNSを切断したのです。 私は「私のDNSはどうなったのでしょうか？」という件名のメールを直接Matthew Prince宛に出しました。...