このブログ記事では、インターネットの品質測定についてCloudflareがどのように考えているか、当社独自のCloudflareのスピードテストがどのように機能するか、そして今後、誰もがより良いインターネットを構築するのに役立つインターネット測定ツールを提供する計画についてお話します。 ...

Rustを使ったコアシステム、ポスト量子アップグレード、学生向けの開発者プラットフォームアクセス、PlanetScaleとの統合、オープンソースパートナーシップ、そして史上最大のインターンシッププログラム（2026年に1111名のインターンを採用）。 ...

Cloudflareは、個々のネットワークの特性を学習し、輻輳制御システムを調整することで、膨大なトラフィックを活用し、これまでになく速く応答を送信しています。 ...

2024年のバースデーウィーク中に行ったすべての大型発表を要約します。 ...

Cloudflare Fonts の紹介。Google Fontsを使用しているWebサイトでは、オリジンからフォントを読み込むことで、プライバシーとパフォーマンスが向上します。ユーザーのプライバシーを向上させ、サイトのパフォーマンスを向上させ、プロセスを簡素化します。コードを変更する必要はありません。ダッシュボードでCloudflare Fontsを有効にするだけです ...