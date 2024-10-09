CloudflareのSpeed Testは実際にどのように機能するか？
2025-10-27
このブログ記事では、インターネットの品質測定についてCloudflareがどのように考えているか、当社独自のCloudflareのスピードテストがどのように機能するか、そして今後、誰もがより良いインターネットを構築するのに役立つインターネット測定ツールを提供する計画についてお話します。...続きを読む »
2025-10-27
このブログ記事では、インターネットの品質測定についてCloudflareがどのように考えているか、当社独自のCloudflareのスピードテストがどのように機能するか、そして今後、誰もがより良いインターネットを構築するのに役立つインターネット測定ツールを提供する計画についてお話します。...続きを読む »
2025-09-29
Rustを使ったコアシステム、ポスト量子アップグレード、学生向けの開発者プラットフォームアクセス、PlanetScaleとの統合、オープンソースパートナーシップ、そして史上最大のインターンシッププログラム（2026年に1111名のインターンを採用）。...
2025-09-26
Cloudflareは、個々のネットワークの特性を学習し、輻輳制御システムを調整することで、膨大なトラフィックを活用し、これまでになく速く応答を送信しています。 ...
2024-09-30
2024年のバースデーウィーク中に行ったすべての大型発表を要約します。...
2023-09-25
Cloudflare Fonts の紹介。Google Fontsを使用しているWebサイトでは、オリジンからフォントを読み込むことで、プライバシーとパフォーマンスが向上します。ユーザーのプライバシーを向上させ、サイトのパフォーマンスを向上させ、プロセスを簡素化します。コードを変更する必要はありません。ダッシュボードでCloudflare Fontsを有効にするだけです...
2023年6月23日
Cloudflare Radarに搭載された新しいパフォーマンスページは、ベンチマークテストのデータとspeed.cloudflare.comのテスト結果をもとにした、インターネット接続のパフォーマンス (帯域幅) と品質 (レイテンシ、ジッタ) について、国レベルとネットワーク (自律システム) レベルの両方についての長期的なインサイトを提供します...
2023年6月21日
Cloudflareは、テストシナリオの42%で最速のSecure Web Gatewayを提供しています。これはどのプロバイダーよりも多い数字です。Cloudflareは、ZTNAではZscalerより46%、Netskopeより56%、Palo Altoより10%、RBIシナリオではZscalerより64%高速です...
2023年6月20日
本日、Speed タブの新規強化版であるCloudflare Observatoryを発表し、大変嬉しく思います。Cloudflareのお客様は、パフォーマンス監視を簡素化し、より充実した製品レコメンデーションを提供する一連の強力なツールにアクセスできるようになりました。...
2023年4月18日
インターネット接続の速度を上げるには、十分に活用されていない帯域幅を追加するよりも、現実世界の遅延を減らすことが重要です...
2023年3月17日
Cloudflare AccessはNetskopeより75%、Zscalerより50%高速で、当社のネットワークは、ラストマイルネットワークの48%で他のプロバイダーより高速です...
2023年1月09日
CloudflareはZscaler社と比較して38～55%高速なZero Trust体験を提供します。その理由とその調査方法についてお伝えします。...
2020年5月26日
多くの人が在宅勤務をせざるを得なくなり、コンシューマISPでの負荷が増加しました。...