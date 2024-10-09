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Cloudflare ブログ

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速度

CloudflareのSpeed Testは実際にどのように機能するか？

2025-10-27

このブログ記事では、インターネットの品質測定についてCloudflareがどのように考えているか、当社独自のCloudflareのスピードテストがどのように機能するか、そして今後、誰もがより良いインターネットを構築するのに役立つインターネット測定ツールを提供する計画についてお話します。...

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CloudflareのSpeed Testは実際にどのように機能するか？

より良いインターネットの構築を支援して15年：バースデーウィーク2025を振り返る

2025-09-29

バースデーウィークパートナー開発者プラットフォームWorkers Launchpadパフォーマンスセキュリティキャッシュ速度開発者AI1.1.1.1アプリケーションセキュリティアプリケーションサービスボットCDNCloudflare for StartupsCloudflare OneCloudflare Zero TrustCloudflare Workers

Rustを使ったコアシステム、ポスト量子アップグレード、学生向けの開発者プラットフォームアクセス、PlanetScaleとの統合、オープンソースパートナーシップ、そして史上最大のインターンシッププログラム（2026年に1111名のインターンを採用）。...

Cloudflareが世界最大のパフォーマンスデータのコレクションを活用して、世界最速のグローバルネットワークをさらに高速化する方法

2025-09-26

速度バースデーウィークAIスピードと信頼性

Cloudflareは、個々のネットワークの特性を学習し、輻輳制御システムを調整することで、膨大なトラフィックを活用し、これまでになく速く応答を送信しています。 ...

Cloudflare Fonts：Webサイトのフォントのプライバシーと速度を向上

2023-09-25

バースデーウィークFast Fonts速度製品ニュース

Cloudflare Fonts の紹介。Google Fontsを使用しているWebサイトでは、オリジンからフォントを読み込むことで、プライバシーとパフォーマンスが向上します。ユーザーのプライバシーを向上させ、サイトのパフォーマンスを向上させ、プロセスを簡素化します。コードを変更する必要はありません。ダッシュボードでCloudflare Fontsを有効にするだけです...

その他の投稿

2023年6月23日

Cloudflare Radarのインターネット品質ページのご紹介

Cloudflare Radarに搭載された新しいパフォーマンスページは、ベンチマークテストのデータとspeed.cloudflare.comのテスト結果をもとにした、インターネット接続のパフォーマンス (帯域幅) と品質 (レイテンシ、ジッタ) について、国レベルとネットワーク (自律システム) レベルの両方についての長期的なインサイトを提供します...

Speed Week
Radar
Internet Quality
パフォーマンス
速度

2023年6月21日

Zero Trustにスポットライトを当てる：当社こそが最速であり、これがその証拠です

Cloudflareは、テストシナリオの42%で最速のSecure Web Gatewayを提供しています。これはどのプロバイダーよりも多い数字です。Cloudflareは、ZTNAではZscalerより46%、Netskopeより56%、Palo Altoより10%、RBIシナリオではZscalerより64%高速です...

Speed Week
速度
Zero Trust
パフォーマンス
Network Performance Update

2023年6月20日

Webサイトの高速化、顧客の増加：Cloudflare Observatoryは、お客様のビジネスの成長をサポートします

本日、Speed タブの新規強化版であるCloudflare Observatoryを発表し、大変嬉しく思います。Cloudflareのお客様は、パフォーマンス監視を簡素化し、より充実した製品レコメンデーションを提供する一連の強力なツールにアクセスできるようになりました。...

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