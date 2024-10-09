フェッチリクエストへのチャレンジで、TurnstileとCloudflare WAFを統合
2023-12-18
「Pre-Clearance」を有効にしたTurnstileウィジェットを編集または新規作成することで、Cloudflareのお客様はTurnstileを使用して、ページのHTMLがロードされたときにチャレンジを発行し、すべての有効な応答に有効なTurnstileトークンが必要であることを強制できるようになりました...続きを読む »
2023-12-18
「Pre-Clearance」を有効にしたTurnstileウィジェットを編集または新規作成することで、Cloudflareのお客様はTurnstileを使用して、ページのHTMLがロードされたときにチャレンジを発行し、すべての有効な応答に有効なTurnstileトークンが必要であることを強制できるようになりました...続きを読む »
2023-10-02
今週のバースデーウィークの重要なニュースについての総括や復習が必要ですか？この要約で全てがわかります...
2022-06-08
本日、当社はプライベートアクセストークンを発表しました。これは、本物のユーザーがお客様のサイトを訪れていることを検証する、完全に不可視でプライベートな方法です。...
2022年4月01日
私たちはCAPTCHAの使用をやめることにしました。当社が取り組んできたことや、皆さんはどのように協力できるのかをお話しする前に、まずは簡単な質問から始めましょう。世の中では一体なぜCAPTCHAがまだ使われているのでしょうか...
2021年5月13日
バスのタイルをすべて選択してください。自転車をクリックしてください。この写真に信号機は写っていますか？こうした質問はバカバカしいようですが...