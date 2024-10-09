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Cloudflare ブログ

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フェッチリクエストへのチャレンジで、TurnstileとCloudflare WAFを統合

2023-12-18

「Pre-Clearance」を有効にしたTurnstileウィジェットを編集または新規作成することで、Cloudflareのお客様はTurnstileを使用して、ページのHTMLがロードされたときにチャレンジを発行し、すべての有効な応答に有効なTurnstileトークンが必要であることを強制できるようになりました...

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フェッチリクエストへのチャレンジで、TurnstileとCloudflare WAFを統合

CloudflareではCAPTCHAを使用しません。Turnstileはすべての方に無料です

2023-09-29

バースデーウィーク製品ニュースTurnstileCAPTCHAスピードと信頼性セキュリティボット

現在CloudflareではCAPTCHAが廃止されています。これに続き、インターネット全体からのCAPTCHAの一掃を急ぎたいと考えています。Turnstileの一般公開を案内できることを嬉しく思います。Turnstileの「マネージドモード」は現在すべての方が無料かつ無制限でご利用いただけます...

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