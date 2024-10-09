Patrick Day

より良いインターネットの構築に向けUN グローバルコンパクトと協働

2021-09-28

当社では毎年バースデーウィーク中に、より良いインターネットの構築に貢献するというミッションの意味を話し合います。グローバルインターネットコミュニティに役立つ新たなプロトコルや製品をリリースし、強力なDDoS攻撃対策などを無料でお届けしています。また、インターネットというものを作り上げてきた個人や企業、政府機関の国際コミュニティで、積極的に活動する参加者としての役割についても考えています。 ...