Patrick Day

Project Galileo（プロジェクト・ガリレオ）で、ジャーナリストおよび地域ニュースをAIクローラーから保護
2025-09-23
このたび、Project Galileo（プロジェクト・ガリレオ）にCloudflareの「ボット管理」サービスと「AI Crawl Control」サービスが追加されることをお知らせします。...
Director, Head of Cloudflare Impact
2025-09-23
このたび、Project Galileo（プロジェクト・ガリレオ）にCloudflareの「ボット管理」サービスと「AI Crawl Control」サービスが追加されることをお知らせします。...
2025-09-22
当社は、スタートアップ向けCloudflareの対象を非営利団体、市民社会、公益団体にも拡大します。...
2023-09-25
今週発表された、Enterprise ネットワークサービスをオンプレミスデバイスからCloudflareサービスに切り替える ことで、現在のネットワークフットプリントにもよりますが、 関連する二酸化炭素排出量を最大96%削減できるという独立系レポートを共有できることを嬉しく思います...
2022-12-14
予備調査の結果、Cloudflareの製品は、同等のオンプレミス型ハードウェアと比較して、最大90%の炭素効率があることが判明しています...
2021-09-28
当社では毎年バースデーウィーク中に、より良いインターネットの構築に貢献するというミッションの意味を話し合います。グローバルインターネットコミュニティに役立つ新たなプロトコルや製品をリリースし、強力なDDoS攻撃対策などを無料でお届けしています。また、インターネットというものを作り上げてきた個人や企業、政府機関の国際コミュニティで、積極的に活動する参加者としての役割についても考えています。...
2021-07-27
今週の発表にあったように、Cloudflareではインターネットの「白紙化」を支援しています。Cloudflareの目標はシンプルなもので、再生可能エネルギーによって機能し、炭素排出がなく、より優れた、環境に優しいインターネットの構築を支援することです。...