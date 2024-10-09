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Cloudflare ブログ

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Patrick Day

Patrick Day

Director, Head of Cloudflare Impact

Cloudflareに切り替えにより、ネットワークの二酸化炭素排出量を最大96%削減可能（およびSBTiについて）

2023-09-25

バースデーウィークEmissionsコネクティビティクラウドポリシーと法務

今週発表された、Enterprise ネットワークサービスをオンプレミスデバイスからCloudflareサービスに切り替える ことで、現在のネットワークフットプリントにもよりますが、 関連する二酸化炭素排出量を最大96%削減できるという独立系レポートを共有できることを嬉しく思います...

より良いインターネットの構築に向けUN グローバルコンパクトと協働

2021-09-28

バースデーウィークポリシーと法務

当社では毎年バースデーウィーク中に、より良いインターネットの構築に貢献するというミッションの意味を話し合います。グローバルインターネットコミュニティに役立つ新たなプロトコルや製品をリリースし、強力なDDoS攻撃対策などを無料でお届けしています。また、インターネットというものを作り上げてきた個人や企業、政府機関の国際コミュニティで、積極的に活動する参加者としての役割についても考えています。...

Cloudflare：100%再生可能と排出量の相殺で、白紙状態に戻す

2021-07-27

Impact WeekEmissionsGreenSustainabilityポリシーと法務

今週の発表にあったように、Cloudflareではインターネットの「白紙化」を支援しています。Cloudflareの目標はシンプルなもので、再生可能エネルギーによって機能し、炭素排出がなく、より優れた、環境に優しいインターネットの構築を支援することです。...