Will Allen

エージェント向けマークダウンの導入
2026-02-12
オンラインでコンテンツが発見される方法は、従来の検索エンジンから、人間向けに構築されたWebから構造化されたデータを必要とするAIエージェントへと変化しています。人間の訪問者だけでなく、エージェントをファーストクラスの市民として扱い始める時が来ているのです。Markdown for Agentsは、当社のネットワークからリクエストされたHTMLページを自動的にMarkdownに変換します。...
2026-02-12
オンラインでコンテンツが発見される方法は、従来の検索エンジンから、人間向けに構築されたWebから構造化されたデータを必要とするAIエージェントへと変化しています。人間の訪問者だけでなく、エージェントをファーストクラスの市民として扱い始める時が来ているのです。Markdown for Agentsは、当社のネットワークからリクエストされたHTMLページを自動的にMarkdownに変換します。...
2026-01-15
Cloudflareは、コンテンツを検索可能で有用なデータに変換することに特化したAIデータマーケットプレイスであるHuman Nativeを買収し、インターネットの新たな経済モデルの構築を加速させます。...
2025-10-24
Cloudflareは、VisaおよびVisaと提携し、エージェンティックコマースの未来の安全を確保しています。...
2025-09-24
Cloudflareのコンテンツシグナルポリシーにより、クリエイターは自分のコンテンツ利用を管理できる新しいツールを使用できるようになります。 ...
2025-04-09
Cloudflare RealtimeとRealtimeKitを発表。Kotlin、React Native、Swift、JavaScript、Flutter用のSDKを使用して、リアルタイムの音声・動画アプリを数日で完成できる完全なツールキットです。...