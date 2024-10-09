Will Allen

エージェント向けマークダウンの導入

2026-02-12

オンラインでコンテンツが発見される方法は、従来の検索エンジンから、人間向けに構築されたWebから構造化されたデータを必要とするAIエージェントへと変化しています。人間の訪問者だけでなく、エージェントをファーストクラスの市民として扱い始める時が来ているのです。Markdown for Agentsは、当社のネットワークからリクエストされたHTMLページを自動的にMarkdownに変換します。 ...