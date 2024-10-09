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Cloudflare ブログ

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サーバーレス

Agents Weekへようこそ

2026-04-12

Cloudflareの使命は、常に「より良いインターネットを築くこと」です。それは、現状のインターネットのためのみならず、これから到来するインターネットのための意味も含みます。 今週、次の時代に焦点を当てた「Agents Week」が始まります。 ...

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Agents Weekへようこそ

スタートアップスポットライト：第5コホートによるAIエージェントの作成とイノベーションの加速

2025-04-11

Developer WeekWorkers Launchpad開発者開発者プラットフォームサーバーレスCloudflare Workers

開発者がCloudflareをどう使ってAIワークロードを拡張し、自動化を合理化しているか、Workers Launchpad第4コホートの参加者がどのように構築したか、どんなスタートアップ企業が第5コホートに参加しているか、ご覧ください...

ビルダーを強化：Dev AllianceとWorkers Launchpad第4コホートのご紹介

2024-09-27

Workers Launchpadバースデーウィーク開発者開発者プラットフォームサーバーレスCloudflare Workers

Dev Starter PackとWorkers第４コホートで開発者を強化：必須開発ツールを無料または割引価格で利用でき、さらにCloudflareを利用している最新の素晴らしいスタートアップ企業に出会えます。...

その他の投稿

2024年9月26日

スタートアッププログラムを刷新：最大25万ドルのクレジットと共にCloudflare上で構築と成長を

Cloudflareのスタートアッププログラムでは現在、開発者プラットフォームで構築する企業に最大25万ドルのクレジットを提供しています。プログラムのリローンチにより、明確かつ予測可能なクレジットが得られ、利用状況の将来のプライシングへの影響把握が簡単になります。 ...

バースデーウィーク
Cloudflare Workers
サーバーレス
開発者プラットフォーム
開発者

2023年11月14日

Workers AIにおいては、大規模な言語モデルのためのストリーミングとより長いコンテキスト長が可能です

Workers AIでは、現在、カタログ内のLLMモデル、特にLlama-2に対して、サーバーからのイベントを利用してテキストのストリーミング応答をサポートしています...

Workers AI
Cloudflare Workers
開発者プラットフォーム
JavaScript
サーバーレス

2023年5月16日

Smart Placementは、設定不要でバックエンドの近くにコードを移動することでアプリケーションを高速化します

スマートプレイスメントでは、遅延を最小化する最適なロケーションに自動的にワークロードを配置した上でさらにアプリケーションをスピードアップさせることが可能に！...

Developer Week
Cloudflare Workers
サーバーレス
Database
開発者

2022年11月17日

Cloudflare Pagesのあなたのサイトを、一般提供されたPages Functionsでより充実させる

Pagesは、Pages Functionsが一般に利用可能となり、正式にフルスタックプラットフォームとなりました。Pagesは、Workersのパワーとスケーラビリティを活用し、Pages開発者の経験値に合うように特化させることができます...

Developer Week
Cloudflare Pages
Cloudflare Workers
サーバーレス
フルスタック

2022年5月10日

Workers for Platformsを発表：インターネット上のすべてのアプリケーションをよりプログラマブルに

本日、Workers for Platformsを発表します。これは、あらゆる製品をプログラム可能にし、お客様がそれぞれのお客様と開発者に瞬時に価値を提供できるように支援する一連のツールです...

Platform Week
Cloudflare Workers
サーバーレス
開発者
開発者プラットフォーム

2022年5月09日

Web相互運用性JavaScriptランタイムコミュニティグループ

CloudflareはWeb相互運用性ランタイムコミュニティグループ（WinterCG）立ち上げに携わることができ大変嬉しく思います。WinterCGは、Cloudflare Workers、Deno、Node.jsのコントリビューターが協力して共通のWebプラットフォームAPI標準を策定する新たな取り組みです...

Platform Week
JavaScript
Community
Cloudflare Workers
Node.js

2022年3月17日

CloudflareとArubaが提携し、支社からクラウドまでシームレスで安全なグローバルネットワークを提供

Arubaのお客様がEdgeConnect SD-WANをCloudflareのグローバルネットワークに接続し、Cloudflare Oneで企業トラフィックの安全を強化できるようにするソリューションを、CloudflareとArubaが共同で開発していることを本日発表できて嬉しく思います...

Security Week
パートナー
セキュリティ
サーバーレス

2021年11月17日

Cloudflare PagesがGitLabのサポートを開始

Pagesの構想の初期段階で、既存のワークフローとシームレスに統合するスムーズな開発者エクスペリエンスを備えたプラットフォームの構築に着手しました。ところが、Pagesの一般提供を発表した後、当社のプラットフォームは、実際にはすべての開発者が使用できるとは限らないことに気づいたのです。...

Full Stack Week
Cloudflare Pages
Cloudflare Workers
サーバーレス
JAMstack