Agents Weekへようこそ
2026-04-12
Cloudflareの使命は、常に「より良いインターネットを築くこと」です。それは、現状のインターネットのためのみならず、これから到来するインターネットのための意味も含みます。 今週、次の時代に焦点を当てた「Agents Week」が始まります。 ...続きを読む »
2026-04-12
Cloudflareの使命は、常に「より良いインターネットを築くこと」です。それは、現状のインターネットのためのみならず、これから到来するインターネットのための意味も含みます。 今週、次の時代に焦点を当てた「Agents Week」が始まります。 ...続きを読む »
2025-12-18
Cloudflareの分散クエリエンジンであるCloudflareのR2 SQLが集約をサポートするようになりました。スキャバージャーとシャッフル戦略を用いて、R2データカタログ上で直接分析を実行する方法をご覧ください。...
2025-09-08
node:httpクライアントとサーバーのAPIをCloudflare Workersに実装したことで、開発者は最小限のコード変更で既存のNode.jsアプリケーションを移行できるようになりました。...
2025-04-11
開発者がCloudflareをどう使ってAIワークロードを拡張し、自動化を合理化しているか、Workers Launchpad第4コホートの参加者がどのように構築したか、どんなスタートアップ企業が第5コホートに参加しているか、ご覧ください...
2024-09-27
Dev Starter PackとWorkers第４コホートで開発者を強化：必須開発ツールを無料または割引価格で利用でき、さらにCloudflareを利用している最新の素晴らしいスタートアップ企業に出会えます。...
2024年9月26日
Cloudflareのスタートアッププログラムでは現在、開発者プラットフォームで構築する企業に最大25万ドルのクレジットを提供しています。プログラムのリローンチにより、明確かつ予測可能なクレジットが得られ、利用状況の将来のプライシングへの影響把握が簡単になります。 ...
2023年11月14日
Workers AIでは、現在、カタログ内のLLMモデル、特にLlama-2に対して、サーバーからのイベントを利用してテキストのストリーミング応答をサポートしています...
2023年5月16日
本日、Database Integrationsを発表しました。これにより、Workers上で選択したデータベースとシームレスに接続できるようになります。 ...
2023年5月16日
スマートプレイスメントでは、遅延を最小化する最適なロケーションに自動的にワークロードを配置した上でさらにアプリケーションをスピードアップさせることが可能に！...
2023年5月14日
今は開発者にとって素晴らしくエキサイティングな時代です。CloudflareでのDeveloper Weekキックオフに、今ほどの好機はありません...
2022年11月18日
今週、私たちは30を超える発表を行いましたが、見逃した方のために、ここで簡単にまとめて紹介します...
2022年11月17日
Pagesは、Pages Functionsが一般に利用可能となり、正式にフルスタックプラットフォームとなりました。Pagesは、Workersのパワーとスケーラビリティを活用し、Pages開発者の経験値に合うように特化させることができます...
2022年11月16日
このブログ記事では、D1を使って静的なブログサイトにコメントを追加する方法を紹介します。説明用に、新しいD1データベースを構築し、コメントの作成と取得を可能にする単純なJSON APIを構築します...
2022年5月10日
本日、Workers for Platformsを発表します。これは、あらゆる製品をプログラム可能にし、お客様がそれぞれのお客様と開発者に瞬時に価値を提供できるように支援する一連のツールです...
2022年5月09日
CloudflareはWeb相互運用性ランタイムコミュニティグループ（WinterCG）立ち上げに携わることができ大変嬉しく思います。WinterCGは、Cloudflare Workers、Deno、Node.jsのコントリビューターが協力して共通のWebプラットフォームAPI標準を策定する新たな取り組みです...
2022年3月17日
本日、オンデマンドのパケットキャプチャをCloudflareのグローバルネットワークから一般公開することを発表でき、嬉しく思います...
2022年3月17日
Arubaのお客様がEdgeConnect SD-WANをCloudflareのグローバルネットワークに接続し、Cloudflare Oneで企業トラフィックの安全を強化できるようにするソリューションを、CloudflareとArubaが共同で開発していることを本日発表できて嬉しく思います...
2021年11月17日
ヘッドレスCMSへの関心は、過去数年間で目覚ましい成長を遂げており、多くの企業がツールの採用を検討しています。...
2021年11月17日
Pagesの構想の初期段階で、既存のワークフローとシームレスに統合するスムーズな開発者エクスペリエンスを備えたプラットフォームの構築に着手しました。ところが、Pagesの一般提供を発表した後、当社のプラットフォームは、実際にはすべての開発者が使用できるとは限らないことに気づいたのです。...
2021年11月16日
これまでは、RustおよびTypeScriptのタイプリポジトリを最新に保つことは困難でした。それらは手動で生成されたため、その結果不正確または期限切れになるリスクがありました...