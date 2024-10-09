Cloudflareの使命は、常に「より良いインターネットを築くこと」です。それは、現状のインターネットのためのみならず、これから到来するインターネットのための意味も含みます。 今週、次の時代に焦点を当てた「Agents Week」が始まります。 ...

Cloudflareの分散クエリエンジンであるCloudflareのR2 SQLが集約をサポートするようになりました。スキャバージャーとシャッフル戦略を用いて、R2データカタログ上で直接分析を実行する方法をご覧ください。 ...

node:httpクライアントとサーバーのAPIをCloudflare Workersに実装したことで、開発者は最小限のコード変更で既存のNode.jsアプリケーションを移行できるようになりました。 ...

開発者がCloudflareをどう使ってAIワークロードを拡張し、自動化を合理化しているか、Workers Launchpad第4コホートの参加者がどのように構築したか、どんなスタートアップ企業が第5コホートに参加しているか、ご覧ください ...

Dev Starter PackとWorkers第４コホートで開発者を強化：必須開発ツールを無料または割引価格で利用でき、さらにCloudflareを利用している最新の素晴らしいスタートアップ企業に出会えます。 ...