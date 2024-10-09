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Cloudflare ブログ

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Sam Rhea

Sam Rhea

少ない参照でクロール：AIがコンテンツプロバイダーに与える影響を理解する

2025-07-01

Pay Per CrawlRadarインターネットトラフィックAIボット

Cloudflare Radarでは、特定のAIモデルがサイトをクロールする頻度と比較して、どの程度の頻度でサイトにトラフィックが送信されるかを表示できるようになりました。この情報は、サイト所有者がどのAIボットを許可またはブロックするかを決定するのに役立ちます。 ...

Cloudflare、2024年版『Gartner® Magic Quadrant™ for Security Service Edge』で認定

2024-04-18

Cloudflare OneZero TrustSecurity Service EdgeSSEGartnerコネクティビティクラウド

Gartnerにより、CloudflareがGartner® Magic Quadrant™ for Security Service Edge (SSE) レポートで再度選出されました。このレポートで功績を認められたベンダーはわずか10社となる中、Cloudflareがその1社として名を連ねることとなりました。2年連続で、弊社の実行能力とビジョンの完全性が評価されたことになります...

CIOがCloudflare Oneを選ぶ理由

2023-01-10

CIO WeekZero TrustCloudflare OneSASE

現在、1万を超える組織がCloudflare Oneを信頼して、ユーザー、デバイス、アプリケーション、データの接続・保護を実施しています。CIO Weekの一環として、いくつかの最大手のお客様のリーダー達との会話を通し、彼らがCloudflareを選択した理由について理解を深めることができました...

Cloudflare One：発表から1年後

2021-12-06

CIO WeekCloudflare One

Cloudflare Oneは、企業が最新のエンタープライズ・ネットワークを構築し、効率的かつ安全に運用し、オンプレミスのハードウェアを捨てられるよう支援します。この製品群を発表してから1年以上が経過し、どのような状況になっているかを確認したいと考えました...

Cloudflare Oneとは？

2020-10-12

Cloudflare One製品ニュースZero Trust WeekZero TrustSASECloudflare AccessCloudflare GatewayMagic Transit詳細情報

企業ネットワークを安全に運営することは非常に困難です。世界各国で従業員が在宅勤務をするようになりました。アプリケーションはデータセンターで実行され、パブリッククラウドでホストされた上で、サービスとして提供されます。攻撃の機会を虎視眈々と狙う攻撃者はどのような脆弱性でも悪用します。...