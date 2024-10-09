少ない参照でクロール：AIがコンテンツプロバイダーに与える影響を理解する
2025-07-01
Cloudflare Radarでは、特定のAIモデルがサイトをクロールする頻度と比較して、どの程度の頻度でサイトにトラフィックが送信されるかを表示できるようになりました。この情報は、サイト所有者がどのAIボットを許可またはブロックするかを決定するのに役立ちます。 ...
2025-07-01
Cloudflare Radarでは、特定のAIモデルがサイトをクロールする頻度と比較して、どの程度の頻度でサイトにトラフィックが送信されるかを表示できるようになりました。この情報は、サイト所有者がどのAIボットを許可またはブロックするかを決定するのに役立ちます。 ...
2024-09-23
Cloudflareのどのプランをご利用のお客様でも、AIモデルがサイト上のコンテンツにどのようにアクセスするかを監査し、制御できるようになりました。...
2024-04-18
Gartnerにより、CloudflareがGartner® Magic Quadrant™ for Security Service Edge (SSE) レポートで再度選出されました。このレポートで功績を認められたベンダーはわずか10社となる中、Cloudflareがその1社として名を連ねることとなりました。2年連続で、弊社の実行能力とビジョンの完全性が評価されたことになります...
2023-05-15
チームのAIツール使用をCloudflare Oneで保護しましょう...
2023-04-13
Cloudflare Zero Trustは「Gartner® Magic Quadrant™ for Security Service Edge」で選出されました...
2023-01-25
2023年1月24日、サービストークンを管理するコードのリリースエラーにより、複数のCloudflareサービスが121分間利用できなくなりました。このインシデントにより、Cloudflareのさまざまな製品の評価が落ちました...
2023-01-10
現在、1万を超える組織がCloudflare Oneを信頼して、ユーザー、デバイス、アプリケーション、データの接続・保護を実施しています。CIO Weekの一環として、いくつかの最大手のお客様のリーダー達との会話を通し、彼らがCloudflareを選択した理由について理解を深めることができました...
2022-12-12
本日より、 Cloudflare One Zero Trustスイートを、Project GalileoまたはAthenianの資格を持つチームに無償で提供することにしました...
2021-12-06
Cloudflare Oneは、企業が最新のエンタープライズ・ネットワークを構築し、効率的かつ安全に運用し、オンプレミスのハードウェアを捨てられるよう支援します。この製品群を発表してから1年以上が経過し、どのような状況になっているかを確認したいと考えました...
2021-04-15
本日より、同じプラットフォームでWebアプリケーション内で利用できる同じレベルのZero Trust制御を使って、お客様のチームがブラウザ内部からシームレスに非HTTPリソースに接続することができるようになります...
2021-03-24
本日は、Cloudflareのネットワークを使用して、企業内のデータが存在する場所や移動場所を問わず、ゼロトラストコントロールを構築できるプラットフォームを発表できることを嬉しく思います。...
2020-10-17
本日、Cloudflare 侵入検出システムの計画について発表できることをうれしく思います。この新製品は、ネットワークを監視し、攻撃が疑われるときに警告するものです。...
2020-10-12
企業ネットワークを安全に運営することは非常に困難です。世界各国で従業員が在宅勤務をするようになりました。アプリケーションはデータセンターで実行され、パブリッククラウドでホストされた上で、サービスとして提供されます。攻撃の機会を虎視眈々と狙う攻撃者はどのような脆弱性でも悪用します。...
2020-01-07
インターネットの利用体験は、時間の経過とともに改善され続けており、速度、安全性、信頼性がより高まってきました。...
2019-10-25
SSH公開鍵を使用している組織なら、SSH公開鍵を紛失してしまったなんてことは大いにあり得ると思います。鍵の所有者にインフラストラクチャへのアクセスを許可するファイルが、バックアップまたは前任者のコンピューターにあります。...