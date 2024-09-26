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本日より、Cloudflareではスタートアップ企業に足し日 開発者プラットフォーム でご利用いただける最大25万ドルのクレジットを提供いたします。この新しいクレジットシステムでは、25万ドルのクレジットを使い切った後もしくは1年後のいずれか早い時点以降の将来のプランを予測可能な形で立てるに当たり、使用量と関連料金を明確に把握していただけます。

資格基準の確認、およびスタートアッププログラムへの申し込みは こちら から行えます。

クレジットは、すべての開発者プラットフォーム製品、および Argo と Cache Reserve でご利用いただけます。さらに参加者には、CDN、DDoS、DNS、WAF、Zero Trust他のご自身のWebサイトで有効にできる セキュリティおよびパフォーマンス製品 を含め、最大3つの エンタープライズレベルのドメイン が提供されます。

下記の表に掲載しているものを含む、Cloudflare開発者プラットフォーム製品でクレジットをご利用いただけます。

備考：Cloudflareスタートアッププログラムのクレジットは、Cloudflare製品にのみご利用いただけます。この表は、市場の類似製品を参考で掲載しています。

Cloudflareで実現する高速化と高パフォーマンス

Cloudflareは、創業者がビジネスを始める際に、可能な限りのサポートを必要としていることを理解しています。開発者プラットフォーム以外にも、スピードとパフォーマンスを高める製品用のスタートアッププログラムをご利用いただけます。Webサイトやアプリケーション上で、お客様が必要とする場所に 数ミリ秒 以内にアクセスできるようにすることは、Webサイトまたはアプリケーションが取引を成立させられるかどうかにかかわってきます。 こちら でスピードをテストでき、また、 こちら から Images 、 Argo 、 Early Hints などのソリューションで速度とパフォーマンスを最適化する方法をご覧いただけます。

Cloudflareが提供するセキュリティ

しかし、それだけではありません。開発者プラットフォーム製品や高速化ツール以外にも、スタートアッププログラムを通じてCloudflareの多くのセキュリティ機能をご利用いただけます。これには、 Webアプリケーションファイアウォール （ WAF ）、 DDoSアラート 、バンドルされた 保護プラン などが含まれます。スタートアッププログラムには、 Zero Trust ソリューションも含まれています。他の企業がCloudflare Zero Trustで テクノロジーとツールを保護 している様子をご覧ください。

他のスタートアップ企業の構築内容を取り上げた「 Built with Cloudflareサイト 」では、より詳細な事例をご覧いただけます。

資格基準は、 こちら でご覧いただけます。

ソフトウェアベースの製品またはサービスを構築している企業

過去5年以内（2019年～2024年）に創業

5万ドル～500万ドルの資本金 まだ5万ドル以上の資金調達を行っていないスタートアップ企業については、より低いクレジット額の他の機会を低虚数ることがあります。5万ドルの調達がまだ完了しておらず、Cloudflareスタートアッププログラムに関心をお持ちの方は、プロモーションコード「BOOTSTRAPPED」をご利用の上、ご申請ください。

LinkedInプロファイル、有効なWebサイト、メールアドレスを持っている

アプリケーションに追加するボーナス基準承認されたアクセラレーターの一部である

構築内容についてお聞かせください

お客様が構築されるものを目にするのに期待しております。意義ある形でお手伝いできるよう、 お客様の取り組み内容をお聞かせください Cloudflareの開発者プラットフォームを積極的に使用している場合、構築している内容について詳細をお聞かせください。また、「 Built with Cloudflare 」サイト からも内容を共有していただけます。

さらなるサポート、リソース、資金調達へのアクセスをお探しのスタートアップ企業の方は、 Workers Launchpadプログラム に申し込みください。このプログラムは数ヶ月間の期間に渡るもので、参加者はスタートアッププログラムに加え、ハンズオンブートキャンプセッション、ソリューションアーキテクトのオフィスアワー、ベンチャーキャピタルへの紹介、デモ・デーでのプレゼンテーションの機会にアクセスできます。

創業者や開発者は、創業初期に構築を始めるに当たり、技術をテストするのにあたり繰り返し発生する法外なコストの発生を心配する必要以外にも、有り余るほどの課題に直面します。そんな中、創業者や開発者には、その可能性を制限することなく構築・創造する力を与えられるべきです。そのための世界がまさにここに広がっているのです。インフラやそれを支えるテクノロジーではなく、ご自身の描くイノベーションに投資していただきたい、それこそが弊社の思いなのです。

スタートアッププログラムは運営チームが元創業者で構成されており、この創業者の経験を深く理解しています。Cloudflareは、次なる偉業を構築する創業者の力を支援するため、このプログラムに取り組んでいます。最高25万ドルのクレジットを提供することで、ユーザーは当社が提供するサービス、つまり、煩わしさを排除し、コストを節約し、数日ではなく数時間でアプリケーションを立ち上げることができる開発者エクスペリエンスをさらに活用することができるよう支えています。

Cloudflareは、世界中の創業者をサポートしたいと考えています。

大胆に構築を続けてください！ @CloudflareDev をフォローし、 Developer Discord サーバーにご参加ください。