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本日、開発者が割引と無料サービスの利用を開始するための革新的な一連のツールであるDev Starter Packを発表します。また、 Workers Launchpadプログラム の最新情報をお知らせします。

たいていの場合、一から開発するということは、適切な開発スタックを組み合わせ、さまざまな価格設定モデルをナビゲートし、増大するコストの管理に膨大な時間を費やすことを意味します。そのすべてにより、真に重要なことつまり製品の構築とビジネスの成長から目をそらさせられてしまう可能性があります。

こんにちは。Cloudflareの創業初期にPMを務めた経験を持ち、 Jam.dev の共同創設者でもある Dani Grant です。10年前（2014年のバースデーウィーク中）に、Cloudflareは Universal SSLをローンチ し、初めてインターネットでSSLを無料にし、一晩で暗号化されたWebのサイズを 2倍 にしました。

当時、私は学生でしたが、より良いインターネットの構築を支援するとのCloudflareのミッションにすぐに引きつけられました。このミッションの一環として、Cloudflareそれまではインターネット大手しかアクセスできなかった強力なツールを開発し、積極的に開発者や個人にも同様に無料で提供しています。非常に期待に満ちた取り組みと言えます。2015年1月にCloudflareに入社し、Cloudflareで開発者向けツールを構築していて気づいたことがきっかけに、5年後にJamという開発者ツールを共同設立しました。

それから10年が経ち、多くの変化が見られました。「ソフトウェアが世界を飲み込む」状況となり、健康から財務、ひいては働き方まで、私たちの生活のあらゆる側面を支えるものとなっています。可能な限り最高のツールをあらゆる開発者に提供することが、これまで以上に重要になっています。なぜなら、ソフトウェアの構築が早ければ早いほど、ユーザーのエクスペリエンスの向上が早くなるからです。

本日、同じ志をもつ開発者ツール企業アライアンスであるDev Starter Packを発表し、会社を立ち上げて未来を構築したい開発者のために、サービスを無料または大幅に割引して提供します。

このスタックにはスタートアップ企業の構築に必要なすべてのツールを含めてあるだけでなく、AIを搭載した機能の構築に必要なすべてのツールも含めています。弊社は、AIがサーバーを支える電力のようなユビキタスな存在になるにつれ、スタートアップの次の波はAIネイティブなものになると信じています。

AIで実現可能なことについての理解はまだ表面的なものにとどまっているものの、このローンチが開発者にとって、非決定論的なソフトウェア構築の課題解決に近づくことを期待しています。

あなたがソフトウェアエンジニアであり、プロジェクトや会社の設立を希望しており、すぐに使える開発ツールが必要なら、 devstarterpack.io にアクセスし、これらのツールのすべてを使い始めていただけます。

各プロバイダーは、開発者向けに構築を始めるにあたって頼りになる大幅な割引や無料プランを提供しています。これらのサービスを利用するには、特別コード「devstarterpack」を使用するか、関連するプログラムに適用する際に「Dev Starter Pack」を選択してください。

弊社では、このアライアンスへのさらなるツールの参画を歓迎します。これはほんの始まりに過ぎません。開発者ツールを構築しておりその製品をDev Starter Packに含めたい場合、 こちら からお知らせください。

構築内容についてお聞かせください

お客様が構築されるものに期待しております。 CloudflareのDiscord および コミュニティフォーラム で弊社に共有していただければ、中身に沿ったサポートを提供させていただきます。

ソフトウェア開発者は世界を変えており、お客様がより大きなインパクトを与えられるためのサポートが得られることが重要だと考えています。さらなる資金やサポートが必要な場合、開発者からスタートアップ企業創業者へと転身しスタートアップを運営される方のための CloudflareのLaunchpad をご利用ください。

Workers Launchpad第4コホートのご紹介

スタートアップのためのCloudflare チームのMelissaとChrisです。弊社のチームは、Developer Platformでのお客様の活躍に感激しています。ほんの数週間前、Workers Launchpadの第3コホートが終了しました。 デモ・デー では、お客様がCloudflare上で構築したアプリケーションのデモを行い、AI、開発ツール、IaaS、可観測性、 SaaS、メディア、その他にまたがるアプリケーションのデモを行いました。第3コホートの参加者の皆さまの活躍は非常に誇らしいものでした。また、Cloudflareでの彼らの今後の成功を楽しみにしています。

Workers Launchpad第3コホートのデモ・デーに続き、世界中のスタートアップ企業から新たなアプリケーションが急増しました。これらのスタートアップ企業は、特に可観測性、PaaS、AI、自動化、eコマース、その他の産業などの分野でイノベーションの境界を押し広げています。この会に参加した多くのスタートアップ企業が、Cloudflare上で複数の素晴らしいアプリケーションを構築したことを実演しました。これに引き続き、本日は近日公開予定のWorkers Launchpadコホート第4コホートの最終参加者を発表します。

それでは、第4コホートの参加者が上げている成果を紹介します。

Cloudflareチームは、第4コホートの見事な参加者の皆さまと共に取り組めることに大きな期待を込めています。第4コホートの今後の展開のお知らせは、Xで @CloudflareDev をフォローの上、 Developer Discord サーバーにご参加ください。