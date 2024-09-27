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ビルダーを強化：Dev AllianceとWorkers Launchpad第4コホートのご紹介

2024-09-27

4分で読了
この投稿はEnglishでも表示されます。

本日、開発者が割引と無料サービスの利用を開始するための革新的な一連のツールであるDev Starter Packを発表します。また、Workers Launchpadプログラムの最新情報をお知らせします。

たいていの場合、一から開発するということは、適切な開発スタックを組み合わせ、さまざまな価格設定モデルをナビゲートし、増大するコストの管理に膨大な時間を費やすことを意味します。そのすべてにより、真に重要なことつまり製品の構築とビジネスの成長から目をそらさせられてしまう可能性があります。

Dev Starter Packの紹介スタートアップ企業の設立に必要なツール

こんにちは。Cloudflareの創業初期にPMを務めた経験を持ち、Jam.devの共同創設者でもあるDani Grantです。10年前（2014年のバースデーウィーク中）に、CloudflareはUniversal SSLをローンチし、初めてインターネットでSSLを無料にし、一晩で暗号化されたWebのサイズを2倍にしました。

当時、私は学生でしたが、より良いインターネットの構築を支援するとのCloudflareのミッションにすぐに引きつけられました。このミッションの一環として、Cloudflareそれまではインターネット大手しかアクセスできなかった強力なツールを開発し、積極的に開発者や個人にも同様に無料で提供しています。非常に期待に満ちた取り組みと言えます。2015年1月にCloudflareに入社し、Cloudflareで開発者向けツールを構築していて気づいたことがきっかけに、5年後にJamという開発者ツールを共同設立しました。

それから10年が経ち、多くの変化が見られました。「ソフトウェアが世界を飲み込む」状況となり、健康から財務、ひいては働き方まで、私たちの生活のあらゆる側面を支えるものとなっています。可能な限り最高のツールをあらゆる開発者に提供することが、これまで以上に重要になっています。なぜなら、ソフトウェアの構築が早ければ早いほど、ユーザーのエクスペリエンスの向上が早くなるからです。

本日、同じ志をもつ開発者ツール企業アライアンスであるDev Starter Packを発表し、会社を立ち上げて未来を構築したい開発者のために、サービスを無料または大幅に割引して提供します。

このスタックにはスタートアップ企業の構築に必要なすべてのツールを含めてあるだけでなく、AIを搭載した機能の構築に必要なすべてのツールも含めています。弊社は、AIがサーバーを支える電力のようなユビキタスな存在になるにつれ、スタートアップの次の波はAIネイティブなものになると信じています。 

AIで実現可能なことについての理解はまだ表面的なものにとどまっているものの、このローンチが開発者にとって、非決定論的なソフトウェア構築の課題解決に近づくことを期待しています。

あなたがソフトウェアエンジニアであり、プロジェクトや会社の設立を希望しており、すぐに使える開発ツールが必要なら、devstarterpack.ioにアクセスし、これらのツールのすべてを使い始めていただけます。

各プロバイダーは、開発者向けに構築を始めるにあたって頼りになる大幅な割引や無料プランを提供しています。これらのサービスを利用するには、特別コード「devstarterpack」を使用するか、関連するプログラムに適用する際に「Dev Starter Pack」を選択してください。 

弊社では、このアライアンスへのさらなるツールの参画を歓迎します。これはほんの始まりに過ぎません。開発者ツールを構築しておりその製品をDev Starter Packに含めたい場合、こちらからお知らせください。

構築内容についてお聞かせください

お客様が構築されるものに期待しております。CloudflareのDiscordおよびコミュニティフォーラムで弊社に共有していただければ、中身に沿ったサポートを提供させていただきます。

ソフトウェア開発者は世界を変えており、お客様がより大きなインパクトを与えられるためのサポートが得られることが重要だと考えています。さらなる資金やサポートが必要な場合、開発者からスタートアップ企業創業者へと転身しスタートアップを運営される方のためのCloudflareのLaunchpadをご利用ください。

Workers Launchpad第4コホートのご紹介

スタートアップのためのCloudflareチームのMelissaとChrisです。弊社のチームは、Developer Platformでのお客様の活躍に感激しています。ほんの数週間前、Workers Launchpadの第3コホートが終了しました。デモ・デーでは、お客様がCloudflare上で構築したアプリケーションのデモを行い、AI、開発ツール、IaaS、可観測性、 SaaS、メディア、その他にまたがるアプリケーションのデモを行いました。第3コホートの参加者の皆さまの活躍は非常に誇らしいものでした。また、Cloudflareでの彼らの今後の成功を楽しみにしています。

Workers Launchpad第3コホートのデモ・デーに続き、世界中のスタートアップ企業から新たなアプリケーションが急増しました。これらのスタートアップ企業は、特に可観測性、PaaS、AI、自動化、eコマース、その他の産業などの分野でイノベーションの境界を押し広げています。この会に参加した多くのスタートアップ企業が、Cloudflare上で複数の素晴らしいアプリケーションを構築したことを実演しました。これに引き続き、本日は近日公開予定のWorkers Launchpadコホート第4コホートの最終参加者を発表します。

それでは、第4コホートの参加者が上げている成果を紹介します。

Adster

リアルタイムのデータインテリジェンスとAIを活用した収益のハイパースケール化

Almeta

Webサイトでの顧客の行動を予測

Best Parents

18歳未満のZ世代向けの破壊的技術による教育旅行マーケットプレイス

Comigo

治療を日常の習慣にするサポートアプリ

Datastrato

生成AIインフラストラクチャの統合データカタログ

Equimake

技術的な経験なしでプロレベルの3Dプロジェクトを作成

Evefan

貴社独自のインターネットスケールイベントのインフラ

Eventuall

有料の交流会やバーチャル体験でスターとファンをつなげる

Fermat

AIモデルを社内ツールとしてデプロイするノーコードソリューション

Fiberplane

可観測性データを使ったAPIのテストやデバッグに役立つ開発ツール

Firetiger

お客様のインフラ内で大規模に動作するエンジニアリングの可観測性ツール

Flightcast

動画ファーストのポッドキャストホスティングと配信

FlightLevel Technologies

航空業界におけるAI分析とフッテージ

Gitlip

Gitベースの強力でコラボレート力ある軽量コンピューティングプラットフォーム

GrackerAI

サイバーセキュリティB2B SaaS向けAI搭載のオーガニックな成長エンジン

Hackernoon

数百万人の技術者が読むコミュニティ主導のブログネットワーク

Hanabi.REST

AI駆動型の構築、テスト、デプロイメントでREST APIへの移行を促す

Infrastack

開発者向けの次世代アプリケーションインテリジェンスおよび可観測性プラットフォーム

June

AI生産性コンパニオン

Leed AI

マーケティングワークフロー、Webサイト、カスタマージャーニーを統合し、シームレスなAIを活用した体験を実現

lookbk

ソーシャルメディアでのファッションから始まり、インターネットでのショッピングをより快適に

Materialized Intelligence

データ集約型の推論ソリューション

Maxint

AIを活用したマルチプラットフォームの金銭管理

Midio

ソフトウェアとAIエージェントを構築するための視覚的ツール

NikaPlanet

Google Colab、QGIS、ChatGPT、Miroを1つのソリューションで使える革新的な地理空間分析エクスペリエンス

NotHotDog

AI搭載のAPIテストツール

Outerbase

AIでデータを表示、編集、クエリー、可視化

Procureezy

ハードウェアエンジニアを支援するAI調達プラットフォームで、よりスマートな調達と早期ローンチを実現

Proma

迅速な作業を実現するためのプロセス管理と自動化プラットフォーム

Render Better

サイトの速度を自動最適化することで、eコマースの収益を向上

Sherpo

デジタルコンテンツの構築と販売を実現するAIファーストのノーコードプラットフォーム

Speak_

候補者を独自の基準に照らし合わせて評価し優れた人材を発掘するAIプラットフォーム

Tightknit

SaaSに構築された組み込み型のコミュニティエンゲージメントプラットフォーム

Tinfoil

暗号化によるプライバシー保護を保証した強力な分析

Velvet

機能の監視、評価、最適化のためのAIゲートウェイ

Webstudio

あらゆるヘッドレスCMSに接続可能な高度なビジュアルサイトビルダー

Zipr

訪問者管理の効率化

Cloudflareチームは、第4コホートの見事な参加者の皆さまと共に取り組めることに大きな期待を込めています。第4コホートの今後の展開のお知らせは、Xで@CloudflareDevをフォローの上、Developer Discordサーバーにご参加ください。

Cloudflareで構築するスタートアップ企業の方は、ぜひ第5コホートにお申し込みください

Cloudflareは企業ネットワーク全体を保護し、お客様がインターネット規模のアプリケーションを効率的に構築し、あらゆるWebサイトやインターネットアプリケーションを高速化し、DDoS攻撃を退けハッカーの侵入を防ぎゼロトラスト導入を推進できるようお手伝いしています。

ご使用のデバイスから1.1.1.1 にアクセスし、インターネットを高速化し安全性を高めるCloudflareの無料アプリをご利用ください。

より良いインターネットの構築支援という当社の使命について、詳しくはこちらをご覧ください。新たなキャリアの方向性を模索中の方は、当社の求人情報をご覧ください。
Workers Launchpadバースデーウィーク開発者開発者プラットフォームサーバーレスCloudflare Workers

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