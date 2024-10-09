Artifacts：支援 Git 的版本化儲存
2026-04-16
為您的代理程式、開發人員及自動化流程，打造專屬的程式碼與資料歸屬地。我們剛剛推出了 Artifacts：專為智慧體打造的 Git 相容版本化儲存。可建立數千萬個存放庫、從任何遠端儲存庫進行進程複製，並將 URL 傳遞給任何 Git 用戶端。 ...繼續閱讀 »
2026-04-16
為您的代理程式、開發人員及自動化流程，打造專屬的程式碼與資料歸屬地。我們剛剛推出了 Artifacts：專為智慧體打造的 Git 相容版本化儲存。可建立數千萬個存放庫、從任何遠端儲存庫進行進程複製，並將 URL 傳遞給任何 Git 用戶端。 ...繼續閱讀 »
2026-04-15
搶先預覽新一版 Agents SDK——從輕量級基元演進為一個「自帶全套工具」的平台，專為能夠思考、行動並持久運行的 AI 智慧體打造。 ...
2026-04-13
我們將推出 Durable Object Facets，允許 Dynamic Workers 使用各自獨立的 SQLite 資料庫來實例化 Durable Objects。這讓開發人員能夠建立可執行即時產生之持久性、具狀態程式碼的平台。 ...
2022-11-16
在本篇部落格文章中，我將介紹如何使用 D1 來為靜態部落格網站新增評論。為此，我們將建構一個新的 D1 資料庫，並建置一個簡單的 JSON API 來建立和擷取評論...
2021年9月28日
隆重推出與 S3 相容的 Cloudflare 物件儲存服務，不僅輸出頻寬費用為零，還可從 S3 相容服務自動遷入。...