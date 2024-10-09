今天，我們滿懷欣喜地宣佈推出新的整合，不僅能讓 IT 團隊使用更少的工具完成更多工作，幫助他們提升營運和成本效率，還能利用 Cloudflare 的「每項服務無處不在」架構，為新的使用案例提供支援 ...

現在，Zero Trust 管理員可以使用人人皆知且喜愛的熟悉偵錯工具（例如 ping、traceroute 和 MTR）來測試與在 Tunnel 後方執行之私人網路目地的的連線 ...

現在起，客戶可以將 O365 網域上線到 Area 1，讓部署方法具備更多靈活性 ...