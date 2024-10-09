適用於受管服務提供者的 Cloudflare Zero Trust
2023-01-13
使用 Gateway DNS 將新功能新增至適用於受管服務提供者的 Cloudflare Zero Trust...繼續閱讀 »
2023-01-13
使用 Gateway DNS 將新功能新增至適用於受管服務提供者的 Cloudflare Zero Trust...繼續閱讀 »
2023-01-13
今天，我們滿懷欣喜地宣佈推出新的整合，不僅能讓 IT 團隊使用更少的工具完成更多工作，幫助他們提升營運和成本效率，還能利用 Cloudflare 的「每項服務無處不在」架構，為新的使用案例提供支援...
2023-01-13
現在，Zero Trust 管理員可以使用人人皆知且喜愛的熟悉偵錯工具（例如 ping、traceroute 和 MTR）來測試與在 Tunnel 後方執行之私人網路目地的的連線...
2023-01-12
Cloudflare CASB 針對 Salesforce 和 Box 新增了兩種 SaaS 整合...
2023-01-12
現在起，客戶可以將 O365 網域上線到 Area 1，讓部署方法具備更多靈活性...
2023年1月12日
今天，我們宣布推出 Azure AD 和 Cloudflare Zero Trust 之間的四項新整合，可主動降低風險。這些整合式產品可增加自動化，讓安全團隊能夠專注於威脅，而非實作和維護...
2023年1月11日
Cloudflare CASB 和 DLP 如何協同合作來保護您的待用敏感性資料...
2023年1月11日
客戶可以利用電子郵件安全性和 Cloudflare One 的強大功能來防止公司網路中的資料遺失...
2023年1月10日
目前，有超過 10,000 個組織信任 Cloudflare One 來連線和保護其使用者、裝置、應用程式與資料。在 CIO Week 中，我們與一些最大規模客戶的領導者洽談，以便更深入瞭解為什麼他們選擇 Cloudflare...
2023年1月09日
Cloudflare 在提供 Zero Trust 體驗方面比 Zscaler 快了 38-55%。我們來談談為什麼會如此，以及我們如何發現的...
2021年12月10日
Cloudflare One 與 Microsoft 合作，以最佳化使用者與 Microsoft 365 的連線能力...
2021年12月08日
今天，我們將隆重推出 Cloudflare 的全新進階 DNS 產品方案──Foundation DNS；此方案提供無可比擬的可靠性與卓越的效能，而且能夠滿足基礎結構團隊多數的複雜要求...
2021年12月05日
企業的資訊長都面臨著巨大挑戰。現今多數的企業網路似乎仍停滯在五年甚至十年前的階段，網際網路生態的改變使得企業網路出現可見度及安全性漏洞、高成本營運開銷，企業網路也變得脆弱不堪。...