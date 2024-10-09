15 年來協助建立更好的網際網路：2025 年生日週回顧
2025-09-29
Rust 支援的核心系統、後量子升級、面向學生的開發人員存取、PlanetScale 整合、開放原始碼合作關係，以及我們有史以來最大規模的實習生計畫——2026 年會招募 1111 名實習生。...繼續閱讀 »
2025-09-29
Rust 支援的核心系統、後量子升級、面向學生的開發人員存取、PlanetScale 整合、開放原始碼合作關係，以及我們有史以來最大規模的實習生計畫——2026 年會招募 1111 名實習生。...繼續閱讀 »
2025-04-01
繼實現業界最快的清除速度後，我們現已在所有 Cloudflare 方案增加即時清除配額。...
2024-09-30
回顧 2024 年生日週期間發佈的所有重要公告。...
2023-10-25
我們很高興地宣布，Cache Reserve 已從測試版升級到正式版，同時還推出了幾項令人興奮的新功能。這些新功能包括將 Cache Reserve 新增到 Cloudflare 儀表板快取概觀部分顯示的分析中...
2023年10月24日
今天，我們很高興地告訴大家，Cache Rules 以及其他幾個規則產品已正式上市 (GA)。但這還不是全部——我們還為 Cache Rules 引入了新的設定選項...
2023年6月21日
Cloudflare 在 42% 的測試情境中是最快速的安全 Web 閘道，在所有提供者當中占比最高。Cloudflare 比 Zscaler 快 46%、比 Netskope 快 56%、在 ZTNA 方面比 Palo Alto 快 10%，且在遠端瀏覽器隔離情境方面比 Zscaler 快 64%...
2022年12月30日
在 2022 年舉行的這些工作群組會議和邊會活動以及發佈的規範文件中發生了什麼？Web 通訊協定的實作者和部署者正在做什麼？接下來又會發生什麼呢...
2022年9月14日
今天，我們滿懷欣喜之情來談論 Pingora，這是我們使用 Rust 在內部構建的全新 HTTP 代理程式 ，其平均每天可處理超過 1 萬億個請求...
2022年8月02日
今天，我們很高興地推出一個呼聲很高的負載平衡器功能——加權集區...