500 Tbps 容量：16 年來持續擴展我們的全球網路
2026-04-10
Cloudflare 的全球網路外部容量已正式突破 500 Tbps，足以路由超過 20% 的網路流量，並能抵禦有史以來規模最大的 DDoS 攻擊。...繼續閱讀 »
2026-04-10
Cloudflare 的全球網路外部容量已正式突破 500 Tbps，足以路由超過 20% 的網路流量，並能抵禦有史以來規模最大的 DDoS 攻擊。...繼續閱讀 »
2024-08-06
閱讀本文以瞭解 Cloudflare 全球骨幹網的最新里程碑和擴展，以及它如何支援我們的全球連通雲和我們的服務。瞭解我們的流量工程工具如何與我們的骨幹網和底層網路基礎架構互動。瞭解我們的網路如何與公有雲端、辦公室和網際網路互連，為全球客戶提供卓越的效能、安全性、可程式設計性和可視性...
2023-12-01
多年來，CPU 能力一直在快速增長，並且啟用 GPU 支援顯著拓寬了伺服器在各個領域的適用性，包括機器學習和推理。Cloudflare 第 12 代運算伺服器正在轉向 2U1N 外形尺寸，以最佳化散熱設計，有效容納高功率 CPU (>350W) 和 GPU，同時保持效能和可靠性...
2023-01-25
增強 Arm 安全開機鏈結，提高現代系統上的平台安全性...
2022-12-14
今天，在 Cloudflare 的 Impact Week，我們滿懷欣喜之情，宣佈 Cloudflare 客戶獲得了一個機會，能夠更輕鬆地以永續發展的方式停用和處理其使用過的硬體設備...