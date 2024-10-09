Cloudflare 全球连通云背后的骨干网
2024-08-06
阅读本文以了解 Cloudflare 全球骨干网的最新里程碑和扩展，以及它如何支持我们的全球连通云和我们的服务。了解我们的流量工程工具如何与我们的骨干网和底层网络基础设施交互。了解我们的网络如何与公共云、办公室和互联网互连，为全球客户提供卓越的性能、安全性、可编程性和可视性...继续阅读 »
2024-08-06
阅读本文以了解 Cloudflare 全球骨干网的最新里程碑和扩展，以及它如何支持我们的全球连通云和我们的服务。了解我们的流量工程工具如何与我们的骨干网和底层网络基础设施交互。了解我们的网络如何与公共云、办公室和互联网互连，为全球客户提供卓越的性能、安全性、可编程性和可视性...继续阅读 »
2024-03-06
Express Cloudflare Network Interconnect 让您可以快速、轻松地将网络连接到 Cloudflare。现在，客户可以直接从 Cloudflare 仪表板订购 Express CNI，并且 3 分钟内即可使用。Express CNI 还简化了设置 Magic Transit 和 Magic WAN 的流程...
2023-10-18
网络工程师在分析 DDoS 攻击或排查其他流量异常时，常常需要加强网络流量监测。为了解决这个问题，Cloudflare 推出了一款网络流量监控产品，让客户能够监测整个网络的端到端流量...
2022-03-17
今天，通过提供受 Magic Transit 保护、Cloudflare 代管的 IP 空间，我们将 Magic Transit 的可用性扩展到拥有较小网络的客户...
2021-12-09
在今年早些时候，在为我们的客户提供了 对 HTTP 层 DDoS 保护设置的控制之后，我们现在很高兴能将客户的控制扩展到数据包层。借助这些新的控制，Cloudflare...
2021年12月09日
今天，我们非常高兴地发布了 Magic Firewall 的一套更新 ，新增了现代云防火墙必需的安全性和可见性功能。为了改善安全性，我们增加了威胁情报集成和地理位置锁定。为改善可见性，我们在边缘部署包捕获，在数据包到达边缘时接近实时地查看包数据...
2021年12月06日
Cloudflare 日复一日地积极保护服务免受复杂的攻击。对于 Magic Transit 的用户，DDoS 保护能够检测并减少攻击，而 Magic Firewall 则允许自定义包级规则，使客户能够弃用硬件防火墙设备...
2021年2月26日
网络层 DDoS 攻击愈演愈烈，安全团队不得不重新考虑思索其 L3 DDoS 缓解策略，以防业务受到影响。Magic Transit 将我们的网络置于客户网络的之前，保护客户的整个网络免受 DDoS 攻击，有永远在线或按需使用两种选择。...
2020年10月16日
今天，我们很高兴地发布 Magic Firewall™，这款通过 Cloudflare 提供的网络级防火墙能够保护您的企业安全。Magic Firewall 为您的远程用户、分支机构、数据中心和云基础结构提供安全保障。...
2020年10月12日
运行安全的企业网络是非常困难的。世界各地的员工都在家里工作。应用程序在数据中心内运行，托管在公共云中，并作为服务交付。执着而有动机的攻击者会利用任何漏洞。...
2020年9月16日
7月3日，Cloudflare的全球DDoS保护系统Gatebot自动检测并缓解了一次基于UDP的DDoS攻击，攻击的峰值达到了654 Gbps。该攻击属于针对Magic Transit客户的为期十天的多媒介DDoS活动的一部分，在无任何人工干预的情况下即被缓解。据信，此次DDoS活动是由基于Mirai的僵尸网络Moobot发起的。客户未报告停机，服务降级或误报。...
2020年7月30日
今天，我们很高兴宣布，我们的所有第 7 层产品以及 Spectrum 和 Magic Transit 服务中将全面可用自带IP（BYOIP）。配置 BYOIP 后，Cloudflare 边缘将公告客户自己的 IP 前缀，并且这些前缀可用于我们的第 7 层服务、Spectrum 或 Magic Transit。...
2020年5月15日
在进行 2020 年一季度的总结时，我们着手去了解 DDoS 攻击趋势在全球避难这种史无前例的时刻有无发生变化，具体发生了怎样的变化。许多国家或地区的流量自那时起增长了 50％ 以上，但DDoS 攻击是不是同样也有增多？...
2019年8月13日
今天我们很高兴能发布Cloudflare Magic Transit。Magic Transit为互联网提供安全，高性能和可靠的IP连接。在您的内部网络前部署Magic Transit即可立即进行使用，它可以保护您免受DDoS攻击，并支持配置全套虚拟网络功能，包括高级数据包过滤，负载平衡和流量管理工具。...
2019年8月13日
今天我们发布了Cloudflare Magic Transit，它使Cloudflare的网络可被互联网上的任意IP流量使用。到目前为止，Cloudflare主要运营代理服务：我们的服务器终止与Internet用户的HTTP、TCP和UDP会话，并通过与原始服务器创建的新会话传递这些数据。通过Magic Transit，我们现在还在IP层进行运营：除了终止会话之外，我们的服务器还在逐个数据包的基础上应用一套网络功能（DoS缓解、防火墙、路由等等）。...