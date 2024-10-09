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Magic Transit

Cloudflare 全球连通云背后的骨干网

2024-08-06

阅读本文以了解 Cloudflare 全球骨干网的最新里程碑和扩展，以及它如何支持我们的全球连通云和我们的服务。了解我们的流量工程工具如何与我们的骨干网和底层网络基础设施交互。了解我们的网络如何与公共云、办公室和互联网互连，为全球客户提供卓越的性能、安全性、可编程性和可视性...

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Cloudflare 全球连通云背后的骨干网

更多帖子

2020年9月16日

Moobot vs. Gatebot：Cloudflare自动阻止654 Gbps的僵尸网络DDoS攻击

7月3日，Cloudflare的全球DDoS保护系统Gatebot自动检测并缓解了一次基于UDP的DDoS攻击，攻击的峰值达到了654 Gbps。该攻击属于针对Magic Transit客户的为期十天的多媒介DDoS活动的一部分，在无任何人工干预的情况下即被缓解。据信，此次DDoS活动是由基于Mirai的僵尸网络Moobot发起的。客户未报告停机，服务降级或误报。...

DDoS
Mirai
Gatebot
Magic Transit
机器人

2020年7月30日

在 Cloudflare 自带 IP（BYOIP)

今天，我们很高兴宣布，我们的所有第 7 层产品以及 Spectrum 和 Magic Transit 服务中将全面可用自带IP（BYOIP）。配置 BYOIP 后，Cloudflare 边缘将公告客户自己的 IP 前缀，并且这些前缀可用于我们的第 7 层服务、Spectrum 或 Magic Transit。...

产品新闻
DNS
Magic Transit
Spectrum

2019年8月13日

Magic Transit使您的网络更智能，更好，更强大，更经济

今天我们很高兴能发布Cloudflare Magic Transit。Magic Transit为互联网提供安全，高性能和可靠的IP连接。在您的内部网络前部署Magic Transit即可立即进行使用，它可以保护您免受DDoS攻击，并支持配置全套虚拟网络功能，包括高级数据包过滤，负载平衡和流量管理工具。...

速度和可靠性
Magic Transit
产品新闻

2019年8月13日

Magic Transit：Cloudflare规模的网络功能

今天我们发布了Cloudflare Magic Transit，它使Cloudflare的网络可被互联网上的任意IP流量使用。到目前为止，Cloudflare主要运营代理服务：我们的服务器终止与Internet用户的HTTP、TCP和UDP会话，并通过与原始服务器创建的新会话传递这些数据。通过Magic Transit，我们现在还在IP层进行运营：除了终止会话之外，我们的服务器还在逐个数据包的基础上应用一套网络功能（DoS缓解、防火墙、路由等等）。...

速度和可靠性
Magic Transit
网络
Anycast
TCP