Patrick Day

加入联合国全球契约，建设更好的互联网

2021-09-28

每年的生日周，我们都会重温我们的使命：帮助建设更好的互联网。我们会发布有益于全球互联网社区的新协议和产品，并免费提供诸如充分 DDoS 保护这样的服务。我们也会思考我们的职责，积极参与由个人、公司和政府组成的全球社区，维护我们的互联网。 ...