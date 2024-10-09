Patrick Day

改用 Cloudflare 可将网络碳排放减少高达 96%；Cloudflare 将加入 SBTi
2023-09-25
我们很高兴能分享本周发布的一份独立报告，该报告发现，将企业网络服务从本地设备切换到 Cloudflare 服务可将相关碳排放减少高达 96%，具体取决于您当前的网络足迹...
Director, Head of Cloudflare Impact
2023-09-25
我们很高兴能分享本周发布的一份独立报告，该报告发现，将企业网络服务从本地设备切换到 Cloudflare 服务可将相关碳排放减少高达 96%，具体取决于您当前的网络足迹...
2022-12-14
初步研究结果发现，Cloudflare 产品的碳效率比本地硬件上的同等产品高 90%...
2022-12-14
Cloudflare 的 Bot Fight Mode 在 2022 年拦截的机器人数量增长了 6 倍，同时我们正在为印度西孟加拉邦的一个新植树项目作出贡献...
2022-07-13
Cloudflare 很荣幸地宣布，我们承诺用于帮助清洁恶意机器人（以及气候）的首批 35,000 棵树已经植下...
2021-09-28
每年的生日周，我们都会重温我们的使命：帮助建设更好的互联网。我们会发布有益于全球互联网社区的新协议和产品，并免费提供诸如充分 DDoS 保护这样的服务。我们也会思考我们的职责，积极参与由个人、公司和政府组成的全球社区，维护我们的互联网。...