用我们的最新影响报告为 2022 年画上圆满句号
2022-12-16
我们的影响报告是年度摘要，着重强调了我们如何努力打造更好的互联网，以及我们在环境、社会和治理优先事项方面取得的进展...继续阅读 »
2022-12-16
我们的影响报告是年度摘要，着重强调了我们如何努力打造更好的互联网，以及我们在环境、社会和治理优先事项方面取得的进展...继续阅读 »
2022-12-16
圆满结束！2022 年 Impact Week 已进入尾声。在过去一周内，Cloudflare 宣布了我们在帮助构建更好的互联网这一使命方面做出的新承诺，包括为最脆弱的声音和关键基础设施提供商提供 Zero Trust 服务。我们还宣布了新产品和服务，并分享了技术深度剖析...
2022-12-16
在这篇博客中，我们概述了我们如何在与政府和监管者打交道的过程中，在公司运营所在多个辖区内倡导更好的互联网...
2022-12-16
关于 IP 阻止的讨论：我们为什么留意到它、它是什么、它用来做什么、它会影响哪些人，以及它为什么是用来解决线上内容的有问题的方式...
2022-12-15
进一步了解 Cloudflare 如何与公民社会组织合作，提供使用 Radar Alerts 和 API 跟踪互联网关闭的工具...
2022年12月15日
隆重宣布，Geo Key Manager 新版本现已进入封闭测试阶段，该版本允许客户按国家、按地区或按标准（例如，“仅在符合 FIPS 标准的数据中心中存储我的私钥”）定义边界...
2022年12月15日
Cloudflare 正在参与 AS112 项目，成为针对 RFC 1918 地址、动态 DNS 更新和其他模糊地址的反向查找 (PTR) 查询的松散协调、分布式接收器的运营商...
2022年12月15日
互联网连接的速度更多在于减少现实世界的延迟，而不是增加未充分利用的带宽...
2022年12月14日
Cloudflare for Government 扩展了 Cloudflare 保护公共部门的能力...
2022年12月14日
初步研究结果发现，Cloudflare 产品的碳效率比本地硬件上的同等产品高 90%...
2022年12月14日
Cloudflare 的 Bot Fight Mode 在 2022 年拦截的机器人数量增长了 6 倍，同时我们正在为印度西孟加拉邦的一个新植树项目作出贡献...
2022年12月14日
我们的硬件可持续性倡议包括尽可能久地使用硬件组件、在到期退役时以负责任的方式回收，并为我们的工作负载选择最节能的方案...
2022年12月14日
作为 Cloudflare Impact Week 的一部分，今天我们隆重宣布一个机会，帮助 Cloudflare 客户更容易退役二手硬件设备，并以可持续的方式处理...
2022年12月13日
本文中，我们将介绍关于小企业(包括使用我们免费服务的小企业)如何利用 Cloudflare 服务使他们的业务更安全，更能抵御中断的新研究...
2022年12月13日
一些资源不足的组织对全球社区的基本运转至关重要，却面临无情的网络攻击，威胁到健康、安全和安全性的基本需求。Cloudflare 的使命是帮助构建更好的互联网。从 2022 年 12 月 13 日起，我们将为这些脆弱的基础设施免费提供没有时间限制的企业级 Zero Trust 网络安全解决方案，为其提供支持...
2022年12月12日
了解 Galileo 项目下的组织如何使用 Cloudflare Zero Trust 保护自己免受网络攻击...
2022年12月12日
我们很高兴与您分享，我们在雅典项目下的产品已扩展为包含 Cloudflare 的 Area 1 Email Security 套件，帮助州政府和地方政府防御各种各样的网络钓鱼攻击，确保选民数据安全无虞...
2022年12月12日
Cloudflare 电子邮件安全工具在 2022 年美国中期选举期间竭力确保竞选者的电子邮件收件箱安全无虞...
2022年12月11日
在今年 Impact Week 期间，我们会推介其他案例，讲述互联网（尤其是 Cloudflare）如何为改善我们的世界带来乐观机会...
2021年7月28日
今天，我们很高兴地宣布智能边缘重新验证。它旨在确保计算资源在我们的边缘和浏览器之间高效同步。目前，多达 30% 缓存在 Cloudflare 边缘的对象没有重新验证所需的 HTTP 响应标头。这可能会导致不必要的源调用。...