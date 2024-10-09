我们的影响报告是年度摘要，着重强调了我们如何努力打造更好的互联网，以及我们在环境、社会和治理优先事项方面取得的进展 ...

圆满结束！2022 年 Impact Week 已进入尾声。在过去一周内，Cloudflare 宣布了我们在帮助构建更好的互联网这一使命方面做出的新承诺，包括为最脆弱的声音和关键基础设施提供商提供 Zero Trust 服务。我们还宣布了新产品和服务，并分享了技术深度剖析 ...

在这篇博客中，我们概述了我们如何在与政府和监管者打交道的过程中，在公司运营所在多个辖区内倡导更好的互联网 ...

关于 IP 阻止的讨论：我们为什么留意到它、它是什么、它用来做什么、它会影响哪些人，以及它为什么是用来解决线上内容的有问题的方式 ...

进一步了解 Cloudflare 如何与公民社会组织合作，提供使用 Radar Alerts 和 API 跟踪互联网关闭的工具 ...