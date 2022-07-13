在新斯科舍省新植 25,000 棵树

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Cloudflare 很荣幸地宣布，我们承诺用于帮助清洁恶意机器人（以及气候）的首批 25,000 棵树已经植下。

Cloudflare 与 One Tree Planted (OTP) 合作伙伴齐心协力，助力修复加拿大新斯科舍省维多利亚公园的 20 公顷土地。这座自然林地公园有着 130 年的悠久历史，位于新斯科舍省特鲁罗的腹心地带，拥有 3,000 多公顷的小径，适合徒步和自行车运动，一路上遍布自然峡谷、河流、瀑布，还有东部铁杉原始森林。

植树工程还在公园的两个区域栽种了红云杉、黑云杉、东部白松、美洲落叶松、北美红栎、糖枫、黄桦和短叶松。第一个区域最近因虫害而损失了一大片古老针叶林。第二个区域之前用作市政垃圾场，此后一直被粘土层和表土层所覆盖。

我们的植树承诺是从远离加拿大林地的地方开始的。2019 年，我们推出了一款目标宏伟的工具，称为机器人攻击模式，它首次_回击了_机器人，对付了爬虫和其他自动化行为者。

我们的想法很简单：让恶意机器人忙于应付无意义的任务，使其无暇攻击真正的站点。让这些任务处理起来_计算成本高昂_则更妙。此方法很有效，但会迫使恶意行为者消耗更多能源，并可能排放更多温室气体 (GHG)。因此，除了推出机器人攻击模式之外，我们还致力于支持植树工程，弥补任何潜在的环境影响。

启用后，机器人攻击模式会立即开始向访问您站点的机器人发起质询。所有 Cloudflare 客户均可免费使用此模式，无论客户采用何种计划。

机器人攻击模式识别到机器人时，会发出_计算成本高昂_的质询来耗尽其资源（也称为“缓送技术”）。我们的目标是挫败攻击者，令其知难而退，另谋出路。我们将缓送技术应用于机器人时，需要大量计算时间，使其进度停滞，为其带来沉重的服务器账单。活该！

我们对机器人毫不手软，因为它们就是吸血鬼。它们榨取资源，拖慢站点，滥用在线平台。它们还入侵帐户，盗取个人数据。当然，我们会将一小部分循规蹈矩的机器人加入允许列表，例如 Slack 和 Google。而且机器人攻击模式仅对来自云提供商和托管提供商的流量采取措施（因为机器人通常源自云提供商和托管提供商）。

**如今已有超过 550,000 个站点使用机器人攻击模式！**我们相信它已经成为全世界最广泛部署的机器人管理解决方案（但这一点无法验证）。免费客户可以从仪表板启用该工具，付费客户可以使用称为超级机器人攻击模式的特殊版本。

现在棘手的问题是：如何将机器人质询换算成应当栽种的树木棵数？幸好，我们可以使用一系列单位换算，类似于我们用于计算 Cloudflare 的 GHG 总排放量的换算。

我们首先作出了以下假定。

表 1.

测量

数量

扩展

来源

标准服务器使用的能源

1,760.3 kWh/年

换算为小时数（0.2 kWh/时）

Go Climate

排放因子

0.33852 kgCO2e / kWh

换算为克 (338.52 gCO2e/kWh) / kWh)

Go Climate

一棵成龄树吸收的 CO2

48 lbsCO2e/年

换算为千克（21 kgCO2e/年）

One Tree Planted

接下来，我们选择了流量很高的一天，对我们网络上的机器人质询速度和持续时间进行建模。2021 年 5 月 23 日，机器人攻击模式发出了 2,878,622 次质询，每次质询平均持续了 50 秒。这些机器人总共花费了 39,981 小时来应付我们的网络防御，相当于一天发出的质询次数就达到了四年多时间内可能发出的质询次数！

接着，我们按照上面表 1 中列出的通用服务器消耗能源的速度，将该时间值换算为能源千瓦时 (kWh)。

39,981（小时）x 0.2（kWh/时）= 7,996 (kWh)

算出恶意机器人服务器消耗的能源总量后，我们使用排放因子（消耗的每单位能源所排放的温室气体数量）来确定总排放量。

7,996 (kwh) x 338.52 (gCO2e/kwh) = 2,706,805 (gCO2e)

如果您还能跟上这个节奏，显然您像我们一样喜欢做个极客，所以为完整起见，排放量计算中常用的单位是二氧化碳_当量_ (CO2e)，也就是《京都议定书》中列出的所有六种 GHG 按全球变暖潜力值加权的组合单位。

最后，我们还需要将排放量换算为树木颗数。我们的 OTP 合作伙伴发现，一棵成龄树每年吸收大约 21 kgCO2e。按照我们的排放总量换算，每个服务器相当于大约 47,000 棵树，每个 CPU 内核相当于大约 840 棵树。但是，在我们的原创文章中，我们还注意到，考虑到新栽种的树长到成熟所需的时间，我们会将捐赠额乘以 25。

最后，在该计划的前两年里，我们计算出，我们需要大约 42,000 棵树来弥补机器人攻击模式中动用的所有 CPU 内核的排放量。为方便测量，我们向上舍入到偶数 50,000。

这些树大部分已经栽种好，对此我们深感自豪，并期待在栽种最后 25,000 棵树时再提供最新消息。

拼图的一部分

“植树将有利于现存森林、动物栖息地实现物种多样化，绿化填海区以及社区娱乐区，并在热门的徒步/自行车小径网络沿线带来美丽的风景。”- Stephanie Clement，One Tree Planted，北美项目经理

人工造林是保护健康生态系统并促进生物多样性的一项重要工作。树木和森林还在帮助减缓全球 GHG 排放增长方面起着基础性的作用。

但是，我们清楚，气候危机没有单一解决方案。Cloudflare 的使命是帮助构建更好、更具可持续性的互联网，因此我们投资于可再生能源，可帮助客户在我们网络上了解并缓解其自身的碳足迹的工具，以及将有助于到 2025 年减轻或消除由我们的网络供电所带来的历史排放的项目。

想和我们一起抵御机器人并为植树做出贡献吗？立即启用机器人攻击模式吧！我们的免费计划也提供了该模式，启用只需几秒钟。截至我们在 2021 年向 OTP 做出首次捐赠时，机器人攻击模式转移机器人注意力所积累的时间已超过 3,000 年。这些时间足够看 Stanley Kubrick 导演的电影 The Shining 超过一千万次了。

立即帮助我们击退恶意机器人并改善全球环境吧！

—-有关维多利亚公园的更多信息，请访问 https://www.victoriaparktruro.ca有关 One Tree Planted 的更多信息，请访问 https://onetreeplanted.org有关 Cloudflare 的可持续发展情况的更多信息，请访问 www.cloudflare.com/impact