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2021年7月27日

宣布 Cloudflare Workers 的绿色计算

我们经常面临快速行动或负责任地行动的选择。无论主题是安全、安全性，还是在这种情况下的可持续性，我们都被要求权衡停止创新以保护我们自己、我们的用户或地球。但是，如果情况并非总是如此呢？在 Cloudflare，我们的目标是为您带来可持续的计算，而无需任何额外的时间、工作或复杂性。 ...