用我们的最新影响报告为 2022 年画上圆满句号
2022-12-16
我们的影响报告是年度摘要，着重强调了我们如何努力打造更好的互联网，以及我们在环境、社会和治理优先事项方面取得的进展...继续阅读 »
2022-12-16
我们的影响报告是年度摘要，着重强调了我们如何努力打造更好的互联网，以及我们在环境、社会和治理优先事项方面取得的进展...继续阅读 »
2022-12-14
初步研究结果发现，Cloudflare 产品的碳效率比本地硬件上的同等产品高 90%...
2022-12-14
Cloudflare 的 Bot Fight Mode 在 2022 年拦截的机器人数量增长了 6 倍，同时我们正在为印度西孟加拉邦的一个新植树项目作出贡献...
2022-12-14
我们的硬件可持续性倡议包括尽可能久地使用硬件组件、在到期退役时以负责任的方式回收，并为我们的工作负载选择最节能的方案...
2022-12-14
作为 Cloudflare Impact Week 的一部分，今天我们隆重宣布一个机会，帮助 Cloudflare 客户更容易退役二手硬件设备，并以可持续的方式处理...
2022年7月13日
Cloudflare 很荣幸地宣布，我们承诺用于帮助清洁恶意机器人（以及气候）的首批 35,000 棵树已经植下...
2021年7月27日
我们经常面临快速行动或负责任地行动的选择。无论主题是安全、安全性，还是在这种情况下的可持续性，我们都被要求权衡停止创新以保护我们自己、我们的用户或地球。但是，如果情况并非总是如此呢？在 Cloudflare，我们的目标是为您带来可持续的计算，而无需任何额外的时间、工作或复杂性。...