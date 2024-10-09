AI 无处不在：WAF 规则构建助手、Cloudflare Radar AI 洞察和更新的 AI 机器人保护

2024-09-27

在今年的 Cloudflare 生日之际，我们扩展了 AI 助手的能力以帮助您构建新的 WAF 规则，向 Radar 添加了新的 AI 机器人和爬虫流量洞察，并为客户提供了新的 AI 机器人拦截功能 ...