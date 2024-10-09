ChatGPT 的竞争对手 - 快手悄然崛起：2025 年顶级互联网服务
2025-12-15
随着 ChatGPT 有了强大的挑战者，2025 年 AI 领域的竞争變得更加激烈。Instagram 使用量上升，X 使用量下降，Shopee、Temu 和 Kwai 等平台則重塑了全球互联网使用情况。我们的 2025 年 DNS 数据显示了互联网模式的演变方式。...
Lisbon, Portugal
Sr Data Editor and Storyteller
After years as a journalist covering technology, cinema, sports (soccer/football), and mobility (including hosting a TV show about it), I’m now telling data-driven and other stories at Cloudflare.
2025-12-15
随着 ChatGPT 有了强大的挑战者，2025 年 AI 领域的竞争變得更加激烈。Instagram 使用量上升，X 使用量下降，Shopee、Temu 和 Kwai 等平台則重塑了全球互联网使用情况。我们的 2025 年 DNS 数据显示了互联网模式的演变方式。...
2025-03-10
了解哪些生成式 AI 服务更受欢迎、生成式 AI 服务领域的新进入者、生成式 AI 服务的流量增长趋势、流量来源以及其他信息。...
2024-12-09
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2023-12-12
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2023-08-31
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2023-08-21
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2023-03-13
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2022-12-22
隆重发布 Cloudflare Radar 2022 年度回顾，提供各种交互式图表和地图，以便人们探索过去一年来互联网上发生的变化...
2022-11-03
重大选举活动会对一个国家的互联网流量产生什么影响？在巴西，第一轮总统选举导致互联网流量下降 10%，但星期日的决选期间流量降幅甚至更大：达到 21%...