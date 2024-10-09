Ashcon Partovi

wrangler 2.0 —— Cloudflare Workers 的新开发体验

2021-11-16

开发人员的很多工作都是为了做出各种权衡取舍，例如一致性与可用性，速度与正确性，等等。虽然总是会有某种技术上的权衡要考虑，但我们认为，作为开发人员，有一些是永远不应该需要取舍的。 ...