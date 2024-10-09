Ben Solomon

隆重推出超级机器人抵御模式

2021-03-26

从即刻起，任何拥有 Pro 或 Business 计划网站的 Cloudflare 用户都可以对机器人采取新的措施。我们在仪表板中新增了高级功能，并对分析功能进行了一些令人兴奋的更新。Free 计划客户将保留“机器人抵御模式”赋予他们的所有权益，我们的“企业级机器人管理”产品也将继续推动创新。 ...