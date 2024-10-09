Ben Solomon

在新斯科舍省新植 25,000 棵树
2022-07-13
Cloudflare 很荣幸地宣布，我们承诺用于帮助清洁恶意机器人（以及气候）的首批 35,000 棵树已经植下...
2022-07-13
Cloudflare 很荣幸地宣布，我们承诺用于帮助清洁恶意机器人（以及气候）的首批 35,000 棵树已经植下...
2022-03-16
今天我们隆重推出 Cloudflare API Gateway。我们将以很小比例的成本取代您的现有网关。我们的解决方案使用 Workers、Bot Management、 Access和 Transform Rules 背后的技术，提供市场上最先进的 API 工具集...
2022-03-16
客户可以选择将通过验证的任何机器人加入允许列表。遗憾的是，新的机器人层出不穷，令我们应接不暇，无法及时验证。所以，今天我们宣布推出一种解决方案：友好机器人...
2021-03-26
从即刻起，任何拥有 Pro 或 Business 计划网站的 Cloudflare 用户都可以对机器人采取新的措施。我们在仪表板中新增了高级功能，并对分析功能进行了一些令人兴奋的更新。Free 计划客户将保留“机器人抵御模式”赋予他们的所有权益，我们的“企业级机器人管理”产品也将继续推动创新。...