开始审计和控制访问您的内容的 AI 模型
2024-09-23
现在，购买了任何 Cloudflare 计划的客户均可审计并控制 AI 模型访问其网站内容的方式。...
Cloudflare 在 Gartner® 安全服务边缘魔力象限™ 报告中获得认可
2024-04-18
Cloudflare 再一次入选 Gartner® 安全服务边缘 (SSE) 魔力象限™ 报告。我们很高兴地告诉大家，该报告仅认可了十家供应商，Cloudflare 就是其中之一。这是我们连续第二年凭借执行能力和愿景完整性获得认可...
完整 Zero Trust 安全工具套件，助您最大限度利用 AI
2023-05-15
使用 Cloudflare One 保护团队的 AI 工具使用...
Cloudflare One 入选 Gartner® 安全服务边缘 (SSE) Magic Quadrant™
2023-04-13
Cloudflare Zero Trust 入选 Gartner® 安全服务边缘 (SSE) Magic Quadrant™...
2023 年 1 月 24 日的 Cloudflare 事件
2023-01-25
2023 年 1 月 24 日，由于负责管理服务令牌的发布代码出现错误，Cloudflare 的若干项服务在 121 分钟内无法使用。该事件致使 Cloudflare 的一系列产品性能下降...
为什么 CIO 选择 Cloudflare One？
2023-01-10
如今，超过 10,000 家组织信任并选用 Cloudflare One 来连接和保护其用户、设备、应用程序和数据。在 CIO Week 期间，我们与某些最大型的企业客户的领导者展开交流对话，以便更好地了解他们为什么选择了 Cloudflare...
将 CASB 添加到 Cloudflare Zero Trust
2022-02-10
早些时候，Cloudflare 宣布我们收购了云访问安全代理 (CASB) 公司 Vectrix，该公司专注于解决团队使用的 SaaS 应用程序和公共云提供商的控制和可见性问题...
Cloudflare One：一年之后
2021-12-06
Cloudflare One 帮助企业构建现代企业网络，高效安全地运行，一举淘汰本地硬件。这个产品套件发布已超过一年，我们想看看进展如何...
Web 浏览器中的 Zero Trust 终端
2021-04-15
从今天起，您的团队可以使用同一平台从浏览器内部无缝连接到非 HTTP 资源，并拥有与 Web 应用程序相同级别的 Zero Trust 控制...
隆重推出 Cloudflare 数据丢失防护（DLP）平台
2021-03-24
今天，我们欣然宣布，您的团队可使用 Cloudflare 网络来建立对贵组织数据的零信任控制——不管这些数据位于何处和如何移动。...
还有一件事（零信任）：Cloudflare Intrusion Detection System
2020-10-17
今天，我们非常高兴地公布我们的Cloudflare Intrusion Detection System 计划，这款新产品将能够监控您的网络，并在怀疑遇到攻击时发出警报。通过与 Cloudflare One 深度集成，...
Cloudflare Access：现在也适用于SaaS应用程序
2020-10-13
我们将Cloudflare Access™构建为解决Cloudflare内部问题的工具。我们依靠一组应用程序来管理和监视我们的网络。其中一些是我们自己托管的受欢迎产品，例如Atlassian套件，...
什么是 Cloudflare One？
2020-10-12
运行安全的企业网络是非常困难的。世界各地的员工都在家里工作。应用程序在数据中心内运行，托管在公共云中，并作为服务交付。执着而有动机的攻击者会利用任何漏洞。...
单击两下即可添加基于区域的零信任合规性
2020-09-01
您的团队成员可能不仅是在家办公——他们可能来自不同的地区或国家。远程办公的灵活性使员工有机会在他们长大的城镇或一直想去的国家/地区工作。但是，这种分布方式也带来了合规性方面的挑...
使用Cloudflare for Teams的互联网安全性
2020-01-07
随着时间的流逝，我们使用互联网的体验不断提高。它变得更快，更安全，更可靠。然而，当你工作的时候，你可能不得不使用一个不同的，更糟糕的网络。虽然互联网变得越来越好，但企业和员工却被自己的专用网络困住了。...
仅凭公钥无以保障SSH安全
2019-10-25
如果您的组织使用SSH公钥，则你完全可能已经遗失一个了。备份文件或前雇员的计算机上有一个文件，该文件允许持有者访问您的基础设施。如果您在员工之间共享SSH密钥，那么很可能只有几个密钥就足以让攻击者访问您的整个系统。如果您不共享它们，很可能您的团队已经生成了太多的密钥，以至于至少有一个是您很长时间都找不到的了。...
Cloudflare注册商：注册域名时会发生什么？
2018-09-27
每个网站，或大或小，都是从一个想法开始，接着就是注册域名。大多数注册商在你首次注册域名时会提供优惠，之后每一次续订的价格会被提高。而他们不会告诉客户，你支付给他们的注册费用是由注册中心规定的。而且我们还发现注册商通常收取的费用是批发价的8倍。...