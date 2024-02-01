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2021年3月26日 14:34

隆重推出超级机器人抵御模式

从即刻起，任何拥有 Pro 或 Business 计划网站的 Cloudflare 用户都可以对机器人采取新的措施。我们在仪表板中新增了高级功能，并对分析功能进行了一些令人兴奋的更新。Free 计划客户将保留“机器人抵御模式”赋予他们的所有权益，我们的“企业级机器人管理”产品也将继续推动创新。...

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2019年9月23日 13:00

净化恶意Bot（以及气候）

从一开始，Cloudflare就一直在阻止恶意Bot抓取网站，或滥用API。随着时间的推移，我们已经改进了我们的Bot检测方法，并部署了大型机器学习模型，能够区分真实的流量（无论是来自人类的还是应用程序的）和恶意Bot。我们还构建了一个大型的善意Bot目录，以检测诸如搜索引擎索引之类的东西。...

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