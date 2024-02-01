通过编辑或创建启用“Pre-Clearance”的新 Turnstile 小部件，Cloudflare 客户现在可以使用 Turnstile 在页面 HTML 加载时发出质询，并强制所有有效响应都具有有效的 Turnstile 令牌 ...

既然我们已经在 Cloudflare 中消除了 CAPTCHA，我们想让 CAPTCHA 加速在互联网上消亡。我们隆重宣布 Turnstile 正式发布，且 Turnstile 的“托管”模式现在对所有人完全免费开放，没有使用限制 ...

我们再次发布应用程序安全报告的季度更新。请继续阅读，了解从 Cloudflare 全球网络中得出的新攻击趋势和见解 ...

Cloudflare 的 Bot Fight Mode 在 2022 年拦截的机器人数量增长了 6 倍，同时我们正在为印度西孟加拉邦的一个新植树项目作出贡献 ...