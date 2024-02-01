将 Turnstile 与 Cloudflare WAF 集成以质询 fetch 请求
2023/12/18
通过编辑或创建启用“Pre-Clearance”的新 Turnstile 小部件，Cloudflare 客户现在可以使用 Turnstile 在页面 HTML 加载时发出质询，并强制所有有效响应都具有有效的 Turnstile 令牌...继续阅读 »
2023/12/18
通过编辑或创建启用“Pre-Clearance”的新 Turnstile 小部件，Cloudflare 客户现在可以使用 Turnstile 在页面 HTML 加载时发出质询，并强制所有有效响应都具有有效的 Turnstile 令牌...继续阅读 »
2023/09/29
既然我们已经在 Cloudflare 中消除了 CAPTCHA，我们想让 CAPTCHA 加速在互联网上消亡。我们隆重宣布 Turnstile 正式发布，且 Turnstile 的“托管”模式现在对所有人完全免费开放，没有使用限制...
2023/08/21
我们再次发布应用程序安全报告的季度更新。请继续阅读，了解从 Cloudflare 全球网络中得出的新攻击趋势和见解...
2023/03/15
Cloudflare Fraud Detection 运用机器学习模型，可以更好地保护企业免遭假帐户注册、帐户接管攻击和刷卡攻击，确保企业可以在线运营安全...
2022/12/14
Cloudflare 的 Bot Fight Mode 在 2022 年拦截的机器人数量增长了 6 倍，同时我们正在为印度西孟加拉邦的一个新植树项目作出贡献...
2022年7月13日 13:00
Cloudflare 很荣幸地宣布，我们承诺用于帮助清洁恶意机器人（以及气候）的首批 35,000 棵树已经植下...
2022年4月01日 13:31
我们决定停止使用 CAPTCHA。在讨论我们怎样做以及您能提供哪些帮助之前，让我们先从一个简单的问题开始。到底为什么还要使用 CAPTCHA...
2022年3月18日 21:03
成为所有网络活动的单一控制面板始终是 Cloudflare 的目标之一。今天，我们要概述 Cloudflare 可观察性的未来愿景...
2022年3月16日 12:58
客户可以选择将通过验证的任何机器人加入允许列表。遗憾的是，新的机器人层出不穷，令我们应接不暇，无法及时验证。所以，今天我们宣布推出一种解决方案：友好机器人...
2021年3月26日 14:34
从即刻起，任何拥有 Pro 或 Business 计划网站的 Cloudflare 用户都可以对机器人采取新的措施。我们在仪表板中新增了高级功能，并对分析功能进行了一些令人兴奋的更新。Free 计划客户将保留“机器人抵御模式”赋予他们的所有权益，我们的“企业级机器人管理”产品也将继续推动创新。...
2019年9月23日 13:00
从一开始，Cloudflare就一直在阻止恶意Bot抓取网站，或滥用API。随着时间的推移，我们已经改进了我们的Bot检测方法，并部署了大型机器学习模型，能够区分真实的流量（无论是来自人类的还是应用程序的）和恶意Bot。我们还构建了一个大型的善意Bot目录，以检测诸如搜索引擎索引之类的东西。...