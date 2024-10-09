WAF 규칙 빌더 어시스턴트, Cloudflare Radar AI 인사이트 및 업데이트된 AI 봇 보호 기능으로 이루어내는 AI Everywhere
2024-09-27
올해 창립기념일을 맞아 Cloudflare에서는 새로운 WAF 규칙을 구축할 수 있도록 AI 어시스턴트 기능을 확장하고, Radar에 새로운 AI 봇 및 크롤러 트래픽 인사이트를 추가했으며, 고객에게 새로운 AI 봇 차단 기능을 제공했습니다...계속 읽기 »
2024-09-27
올해 창립기념일을 맞아 Cloudflare에서는 새로운 WAF 규칙을 구축할 수 있도록 AI 어시스턴트 기능을 확장하고, Radar에 새로운 AI 봇 및 크롤러 트래픽 인사이트를 추가했으며, 고객에게 새로운 AI 봇 차단 기능을 제공했습니다...계속 읽기 »
2024-07-03
Cloudflare는 콘텐츠 크리에이터를 대상으로 인터넷을 안전하게 보호하기 위해 모든 AI 봇을 차단하는 새로운 '이지 버튼'을 출시했습니다. 무료 등급 고객을 포함한 모든 고객이 이용할 수 있습니다...
2024-03-04
피싱 시도 식별부터 애플리케이션 및 API 보호에 이르기까지 Cloudflare는 AI를 사용하여 새롭고 더욱 정교한 공격에 대응하는 보안 솔루션의 효율성을 개선합니다...
2024-02-16
최근 저희는 Cloudflare의 모델 학습 및 배포 프로세스에 대한 전체적인 개요를 제공하는 MLOps에 대한 Cloudflare의 접근 방식을 소개하는 글을 공유했습니다. 이 게시물에서는 모니터링과 봇 관리를 지원하는 모델을 지속적해서 평가하는 방법에 대해 자세히 살펴봅니다...
2023-12-07
저희 팀에서 계속해서 효율적으로 혁신할 수 있도록, MLOps 부서에서는 Cloudflare의 데이터 과학자들과 협력하여 다음과 같은 모범 사례를 구현했습니다...
2023년 10월 02일
이번 주 창립 기념일 주간의 중요 뉴스를 모두 요약하거나 다시 확인할 필요가 있나요? 이 요약이 도움이 될 수 있습니다...
2020년 5월 06일
Cloudflare 봇 매니지먼트 플랫폼을 구축하는 것은 멋진 경험이었습니다. 분산형 시스템, 웹 개발, 머신 러닝, 보안 및 연구(그리고 그 사이의 모든 분야)를 한데 결합하는 동시에 강력한 동기로 무섭게 적응하는 공격자들과 맞서는 일이기 때문입니다....