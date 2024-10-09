봇 감지를 위한 머신 러닝 모델 모니터링

2024-02-16

최근 저희는 Cloudflare의 모델 학습 및 배포 프로세스에 대한 전체적인 개요를 제공하는 MLOps에 대한 Cloudflare의 접근 방식을 소개하는 글을 공유했습니다. 이 게시물에서는 모니터링과 봇 관리를 지원하는 모델을 지속적해서 평가하는 방법에 대해 자세히 살펴봅니다 ...