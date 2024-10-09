기존의 부하 감소, 클라우드 송신비 절약, Cache Reserve로 캐시 적중률 최대화

2022-11-15

Cache Reserve를 오픈 베타로 제공함을 기쁜 마음으로 발표합니다. 이제 사용자가 Cache Reserve를 사용해 볼 수 있고, 기다릴 필요 없이 자신의 콘텐츠 전송 전략에 통합할 수 있습니다 ...