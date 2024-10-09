Cloudflare의 13세대 서버 출시: 캐시를 코어로 바꾸어 에지 컴퓨팅 성능 2배 향상

2026-03-23

Cloudflare의 13세대 서버는 캐시와 코어의 균형을 다시 잡아 우리 컴퓨팅 처리량을 두 배로 늘렸습니다. 코어 수가 많은 AMD EPYC ™ Turin CPU로 이동하면서, 원시 컴퓨팅 밀도를 위해 대규모 L3 캐시를 바꿨습니다. 새로운 Rust 기반 FL2 스택을 실행함으로써 우리는 대기 시간 페널티를 완전히 완화하여 성능을 두 배나 개선했습니다. ...