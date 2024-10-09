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인프라

Cloudflare의 13세대 서버 출시: 캐시를 코어로 바꾸어 에지 컴퓨팅 성능 2배 향상

2026-03-23

Hardware성능인프라RustAMD (KO)엔지니어링

Cloudflare의 13세대 서버는 캐시와 코어의 균형을 다시 잡아 우리 컴퓨팅 처리량을 두 배로 늘렸습니다. 코어 수가 많은 AMD EPYC ™ Turin CPU로 이동하면서, 원시 컴퓨팅 밀도를 위해 대규모 L3 캐시를 바꿨습니다. 새로운 Rust 기반 FL2 스택을 실행함으로써 우리는 대기 시간 페널티를 완전히 완화하여 성능을 두 배나 개선했습니다....

Workers가 내부 유지 관리 일정 파이프라인을 강화하는 방법

2025-12-22

Cloudflare Workers신뢰성Prometheus인프라

물리적 데이터 센터 유지 관리는 전역 네트워크에서 위험합니다. 당사는 중단되는 작업을 안전하게 계획할 수 있도록 워커스에 유지 관리 스케줄러를 구축했으며, 여러 데이터 소스와 메트릭 파이프라인 위에 있는 그래프 인터페이스를 통해 인프라 상태를 확인하여 확장 문제를 해결했습니다....