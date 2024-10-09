무료로 시작하기|영업 부서 문의|

Cloudflare 블로그

구독해서 새 게시물에 대한 알림을 받으세요.

생성형 AI

WAF 규칙 빌더 어시스턴트, Cloudflare Radar AI 인사이트 및 업데이트된 AI 봇 보호 기능으로 이루어내는 AI Everywhere

2024-09-27

창립기념일 주간봇 관리AI 봇AIMachine Learning생성형 AI보안개발자개발자 플랫폼애플리케이션 서비스제품 뉴스

올해 창립기념일을 맞아 Cloudflare에서는 새로운 WAF 규칙을 구축할 수 있도록 AI 어시스턴트 기능을 확장하고, Radar에 새로운 AI 봇 및 크롤러 트래픽 인사이트를 추가했으며, 고객에게 새로운 AI 봇 차단 기능을 제공했습니다...