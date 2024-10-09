Human Native는 Cloudflare에 합류합니다

2026-01-15

Cloudflare에서는 콘텐츠를 검색 가능하고 유용한 데이터로 변환하는 것을 전문으로 하는 AI 데이터 마켓플레이스인 Human Native를 인수하여 인터넷의 새로운 경제 모델을 구축하는 작업을 가속화합니다. ...