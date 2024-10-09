Human Native는 Cloudflare에 합류합니다
2026-01-15
Cloudflare에서는 콘텐츠를 검색 가능하고 유용한 데이터로 변환하는 것을 전문으로 하는 AI 데이터 마켓플레이스인 Human Native를 인수하여 인터넷의 새로운 경제 모델을 구축하는 작업을 가속화합니다....계속 읽기 »
2026-01-15
Cloudflare에서는 콘텐츠를 검색 가능하고 유용한 데이터로 변환하는 것을 전문으로 하는 AI 데이터 마켓플레이스인 Human Native를 인수하여 인터넷의 새로운 경제 모델을 구축하는 작업을 가속화합니다....계속 읽기 »
2025-03-10
어떤 생성형 AI 서비스가 더 인기가 있는지, 이 분야에 새로 진입한 업체는 무엇인지, 이러한 서비스의 트래픽이 어떻게 증가했는지, 그 트래픽의 출처는 어디인지 등을 살펴봅니다....
2024-09-27
올해 창립기념일을 맞아 Cloudflare에서는 새로운 WAF 규칙을 구축할 수 있도록 AI 어시스턴트 기능을 확장하고, Radar에 새로운 AI 봇 및 크롤러 트래픽 인사이트를 추가했으며, 고객에게 새로운 AI 봇 차단 기능을 제공했습니다...
2024-07-03
Cloudflare는 콘텐츠 크리에이터를 대상으로 인터넷을 안전하게 보호하기 위해 모든 AI 봇을 차단하는 새로운 '이지 버튼'을 출시했습니다. 무료 등급 고객을 포함한 모든 고객이 이용할 수 있습니다...