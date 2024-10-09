스타트업 프로그램 개편: 최대 $250,000의 크레딧으로 Cloudflare에서 구축하고 성장하기

2024-09-26

Cloudflare의 스타트업 프로그램은 이제 Cloudflare의 개발자 플랫폼을 기반으로 구축하는 회사에 최대 $250,000의 크레딧을 제공합니다. 다시 출시된 이 프로그램에서는 명확하고 예측 가능한 크레딧을 사용하므로 사용량이 향후 요금에 어떤 영향을 미치는지 쉽게 확인할 수 있습니다. ...