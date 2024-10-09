더 나은 인터넷 구축을 지원하기 위한 15년의 여정: 2025년 창립기념일 주간 돌아보기
2025-09-29
Rust 기반 코어 시스템, 포스트 퀀텀 업그레이드, 학생들을 위한 개발자 액세스 권한, PlanetScale 통합, 오픈 소스 파트너십, 그리고 2026년에만 1,111명의 인턴을 채용하는 역대 최대 규모의 인턴십 프로그램까지....계속 읽기 »
2025-09-29
Rust 기반 코어 시스템, 포스트 퀀텀 업그레이드, 학생들을 위한 개발자 액세스 권한, PlanetScale 통합, 오픈 소스 파트너십, 그리고 2026년에만 1,111명의 인턴을 채용하는 역대 최대 규모의 인턴십 프로그램까지....계속 읽기 »
2024-09-26
Cloudflare의 스타트업 프로그램은 이제 Cloudflare의 개발자 플랫폼을 기반으로 구축하는 회사에 최대 $250,000의 크레딧을 제공합니다. 다시 출시된 이 프로그램에서는 명확하고 예측 가능한 크레딧을 사용하므로 사용량이 향후 요금에 어떤 영향을 미치는지 쉽게 확인할 수 있습니다. ...
2022-11-17
오늘 Launchpad 스타트업의 첫 그룹과 더불어 14개의 추가 벤처 캐피털 파트너를 발표하게 되어 기쁩니다. 이제 총 40개의 벤처 캐피털 회사가 Launchpad에 잠재적으로 20억 달러를 투자할 예정입니다...