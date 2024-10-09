DIY BYOIP: 자체 IP 접두사를 Cloudflare에 연결하는 새로운 방법
2025-11-07
전례 없는 제어 능력과 유연성을 고객이 Cloudflare 서비스에 자체 IP 접두사를 온보딩, 관리 및 사용할 수 있는 BYOIP(Bring Your Own IP)용 셀프 서비스 API를 발표합니다....계속 읽기 »
2025-11-07
전례 없는 제어 능력과 유연성을 고객이 Cloudflare 서비스에 자체 IP 접두사를 온보딩, 관리 및 사용할 수 있는 BYOIP(Bring Your Own IP)용 셀프 서비스 API를 발표합니다....계속 읽기 »
2024-08-06
Cloudflare 글로벌 백본의 최신 이정표와 확장, 그리고 클라우드 연결성 및 서비스를 지원하는 방법에 대해 읽어보세요. 트래픽 엔지니어링 도구가 백본 및 기본 네트워크 인프라와 상호 작용하는 방식을 알아보세요. ...
2024-03-06
Express Cloudflare 네트워크 상호 연결을 사용하면 Cloudflare에 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다. 고객은 이제 Cloudflare 대시보드에서 직접 Express CNI를 주문하고 3분 이내에 사용할 준비를 마칠 수 있습니다. 또한, Express CNI는 Magic Transit 및 Magic WAN 설정을 간소화합니다...
2023-10-18
네트워크 엔지니어가 DDoS 공격을 분석하거나 기타 비정상적인 트래픽 문제를 해결할 때는 네트워크 트래픽에 대한 더 나은 가시성이 필요한 경우가 많습니다. 이 문제를 해결하기 위해 Cloudflare에서는 고객에게 네트워크 전반의 엔드투엔드 트래픽 가시성을 제공하는 네트워크 흐름 모니터링 제품을 제공합니다...
2020-10-16
오늘, 기업을 보호할 수 있게 Cloudflare를 통해 네트워크 수준 방화벽으로 제공되는 Magic Firewall™을 발표하게 되어 기쁩니다. Magic Firewall은 원격 사용자, 지사, 데이터 센터, 클라우드 인프라를 포괄합니다...
2020년 10월 12일
오늘 기업 보안과 네트워킹이라는 어려운 과제를 해결하려는 Cloudflare의 비전, Cloudflare One™을 소개하게 되어 기쁩니다. Cloudflare에서 네트워크를 실행하고 보안 상태를 유지하세요...