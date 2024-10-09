네트워크 흐름 모니터링은 GA로, 엔드투엔드 트래픽 가시성을 제공합니다

2023-10-18

네트워크 엔지니어가 DDoS 공격을 분석하거나 기타 비정상적인 트래픽 문제를 해결할 때는 네트워크 트래픽에 대한 더 나은 가시성이 필요한 경우가 많습니다. 이 문제를 해결하기 위해 Cloudflare에서는 고객에게 네트워크 전반의 엔드투엔드 트래픽 가시성을 제공하는 네트워크 흐름 모니터링 제품을 제공합니다 ...