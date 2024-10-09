Cloudflare for Teams 소개

2020-01-07

10년 전, Cloudflare가 만들어졌을 때에도 사람들은 인터넷을 방문하고 있었습니다. 사람들은 그때도 '웹 서핑'에 대해 얘기하고 있었고, iPhone은 등장한 지 2년도 되지 않았습니다. 그러다가 2009년 7월 4일 대규모 DDoS 공격이 미국과 한국의 웹사이트를 대상으로 가해졌습니다. ...