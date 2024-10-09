Cloudflare One으로 VPN 취약성 제거하기
2024-03-06
최근 미국 사이버보안 및 인프라 보안국(CISA)에서는 Ivanti Connect Secure 및 Policy Secure 취약성으로 인해 긴급 지침을 발표했습니다. 이 게시물에서는 이들 취약점을 악용하는 위협 행위자의 전술에 대해 설명합니다...계속 읽기 »
2024-03-06
최근 미국 사이버보안 및 인프라 보안국(CISA)에서는 Ivanti Connect Secure 및 Policy Secure 취약성으로 인해 긴급 지침을 발표했습니다. 이 게시물에서는 이들 취약점을 악용하는 위협 행위자의 전술에 대해 설명합니다...계속 읽기 »
2022-06-22
기존 VPN으로부터 주요 애플리케이션을 오프로드하여 Cloudflare Access와 같은 클라우드 기반 ATNA 솔루션을 사용하는 것은 Zero Trust를 시작하기 좋은 방법이며, 비즈니스에서는 접근하기 쉽고 의미 있는 업그레이드를 경험할 수 있습니다...
2020-01-07
10년 전, Cloudflare가 만들어졌을 때에도 사람들은 인터넷을 방문하고 있었습니다. 사람들은 그때도 '웹 서핑'에 대해 얘기하고 있었고, iPhone은 등장한 지 2년도 되지 않았습니다. 그러다가 2009년 7월 4일 대규모 DDoS 공격이 미국과 한국의 웹사이트를 대상으로 가해졌습니다....