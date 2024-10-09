Cloudflare AI 제품의 토큰 길이 부채널 공격 완화
2024-03-14
Workers AI 및 AI Gateway 팀은 최근 공개 버그 바운티 프로그램을 통해 제출된 보고와 관련하여 Ben Gurion 대학교의 보안 연구진과 긴밀하게 협력했습니다. 이 과정을 통해 Cloudflare는 모든 LLM 공급자에게 영향을 미치는 취약점을 발견하고 완벽하게 패치를 적용했습니다. 그 이야기는 다음과 같습니다...계속 읽기 »
2024-03-14
Workers AI 및 AI Gateway 팀은 최근 공개 버그 바운티 프로그램을 통해 제출된 보고와 관련하여 Ben Gurion 대학교의 보안 연구진과 긴밀하게 협력했습니다. 이 과정을 통해 Cloudflare는 모든 LLM 공급자에게 영향을 미치는 취약점을 발견하고 완벽하게 패치를 적용했습니다. 그 이야기는 다음과 같습니다...계속 읽기 »
2024-03-06
최근 미국 사이버보안 및 인프라 보안국(CISA)에서는 Ivanti Connect Secure 및 Policy Secure 취약성으로 인해 긴급 지침을 발표했습니다. 이 게시물에서는 이들 취약점을 악용하는 위협 행위자의 전술에 대해 설명합니다...
2024-02-29
Cloudflare에서는 최근 두 가지 치명적인 DNSSEC 취약점(CVE-2023-50387 및 CVE-2023-50868)을 수정했습니다. 이 두 취약점은 모두 유효성을 검사하는 DNS 확인자의 계산 리소스를 고갈시킬 수 있습니다. 이들 취약점은 Cloudflare의 권한 있는 DNS 또는 DNS 방화벽 제품에 영향을 미치지 않습니다...
2024-01-23
2024년 1월 17일, 그 두 가지 취약점을 구체적으로 다루는 긴급 규칙을 발표한 Cloudflare는 AI 모델을 활용하지 않는 고객이 이러한 위협에 대처하는 데 큰 도움이 되었습니다...
2023-10-10
이 포스팅에서는 HTTP/2 프로토콜의 세부 사항, 즉 공격자가 대규모 공격을 만들어내는 데 악용한 주요 기능과 모든 고객을 보호하기 위해 Couldfare가 채택한 완화 전략을 상세히 살펴봅니다...
2023년 10월 10일
“HTTP/2 Rapid Reset” 공격은 HTTP/2 프로토콜의 약점을 이용하여 거대 하이퍼 볼류메트릭 DDoS 공격을 생성합니다. Cloudflare는 최근 몇 달간 이런 빗발치는 공격을 완화하였는데, 그중에는 이전에 우리가 목격한 규모보다 3배 더 큰 공격도 있었습니다...
2023년 8월 04일
이 보고서에서는 CISA에 따라 2022년에 가장 많이 악용된 취약성에 관한 Cloudflare의 데이터를 검토합니다...
2022년 5월 26일
펌웨어 취약점을 다루고 내부 데이터를 보호하는 Cloudflare의 접근 방식...
2022년 3월 29일
CVE-2022-1096은 웹 브라우저에 영향을 미치는 제로 데이 취약성 중 하나입니다. Cloudflare Zero Trust는 브라우저에서 제로 데이 공격의 위험을 완화하고 패치했습니다...
2021년 12월 15일
CVE-2021-44228에 바로 이어서 두 번째 Log4J CVE가 CVE-2021-45046으로 등록되었습니다. CVE-2021-44228을 대상으로 이전에 출시되었던 규칙은 이 신규 CVE에...
2021년 12월 14일
이 블로그 포스팅에서는 전 세계의 WAF 회피 패턴과 유출 시도, 시도한 취약점 공격에 대한 트랜드 데이터, CVE-2021-44228 공표 전에 볼 수 있었던 취약점 공격에 대한 정보를 다룰 예정입니다....
2021년 12월 14일
2021년 12월 9일에 모두가 Apache Log4j 유틸리티에 영향을 주는 제로 데이 취약점 공격인 CVE-2021-44228에 대해 알게 되었습니다. Cloudflare에서는 이러한 취약점으로부터 ...
2021년 12월 10일
Cloudflare에서는 새로운 보안 취약점에 대해 알게 되었을 때 빠르게 두 가지의 개별 문제에 대한 답을 마련하기 위해 여러 팀을 불러 모았습니다. 첫 번째 질문은 '고객의 인프라를 보호하기 위해 무엇을 할 수 있는지'이며 두 번째 질문은 '당사의 환경을 안전하게 유지하기 ...
2021년 12월 10일
Log4j에서 CVE-2021-44228을 완화하는 방법, 취약점이 발생하는 원인, 고객을 대상으로 한 Cloudflare의 완화에 대해 이전에 글을 썼습니다. 이 글을 쓰는 동안에도 당사는 취약점이 심각하므로 무료 고객도 보호해 드리고 있습니다....
2021년 12월 10일
어제였던 2021년 12월 9일, 널리 쓰이는 Java 기반 로깅 패키지인 Log4j에서 아주 심각한 취약점이 발견되었습니다. RCE(Remote Code Execution)라고 일컬어지는 이 취약점은 공격자가 원격 서버에서 코드를 실행할 수 있게 합니다. Java와 Log4j가 얼마나 널리 쓰이고 있는지를 생각하면 이 취약점은 어쩌면 Heartbleed와 ShellShock 이후로 인터넷에서 발견된 가장 심각한 취약점 중 하나일 것입니다....
2021년 12월 10일
널리 쓰이는 Apache Log4j 유틸리티(CVE-2021-44228)에 영향을 미치는, 원격 코드 실행(RCE)으로 이어지는 제로 데이 익스플로잇이 2021년 12월 9일 공개되었습니다....