Workers AI 및 AI Gateway 팀은 최근 공개 버그 바운티 프로그램을 통해 제출된 보고와 관련하여 Ben Gurion 대학교의 보안 연구진과 긴밀하게 협력했습니다. 이 과정을 통해 Cloudflare는 모든 LLM 공급자에게 영향을 미치는 취약점을 발견하고 완벽하게 패치를 적용했습니다. 그 이야기는 다음과 같습니다 ...

최근 미국 사이버보안 및 인프라 보안국(CISA)에서는 Ivanti Connect Secure 및 Policy Secure 취약성으로 인해 긴급 지침을 발표했습니다. 이 게시물에서는 이들 취약점을 악용하는 위협 행위자의 전술에 대해 설명합니다 ...

Cloudflare에서는 최근 두 가지 치명적인 DNSSEC 취약점(CVE-2023-50387 및 CVE-2023-50868)을 수정했습니다. 이 두 취약점은 모두 유효성을 검사하는 DNS 확인자의 계산 리소스를 고갈시킬 수 있습니다. 이들 취약점은 Cloudflare의 권한 있는 DNS 또는 DNS 방화벽 제품에 영향을 미치지 않습니다 ...

2024년 1월 17일, 그 두 가지 취약점을 구체적으로 다루는 긴급 규칙을 발표한 Cloudflare는 AI 모델을 활용하지 않는 고객이 이러한 위협에 대처하는 데 큰 도움이 되었습니다 ...

이 포스팅에서는 HTTP/2 프로토콜의 세부 사항, 즉 공격자가 대규모 공격을 만들어내는 데 악용한 주요 기능과 모든 고객을 보호하기 위해 Couldfare가 채택한 완화 전략을 상세히 살펴봅니다 ...