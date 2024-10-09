Cache Reserve, GA로 전환: 향상된 제어 기능으로 송신 비용 최소화

2023-10-25

베타에서 정식 버전으로 업그레이드된 Cache Reserve를 발표하게 되어 기쁘게 생각하며, 몇 가지 기대되는 새 기능도 함께 소개합니다. 이러한 새로운 기능에는 Cloudflare 대시보드의 캐시 개요 섹션에 표시되는 분석에 Cache Reserve를 추가하는 것이 포함됩니다 ...