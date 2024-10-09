Webサイトの高速化、顧客の増加：Cloudflare Observatoryは、お客様のビジネスの成長をサポートします

2023-06-20

本日、Speed タブの新規強化版であるCloudflare Observatoryを発表し、大変嬉しく思います。Cloudflareのお客様は、パフォーマンス監視を簡素化し、より充実した製品レコメンデーションを提供する一連の強力なツールにアクセスできるようになりました。 ...