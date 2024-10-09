Speed Week 2023を振り返る
2023-06-26
Speed Week 2023で発表された全内容を振り返る...
England, United Kingdom
Director of Product Management, Cloudflare.
Responsible for CDN and Web Performance
2023-06-26
Speed Week 2023で発表された全内容を振り返る...
2023-06-20
本日、Speed タブの新規強化版であるCloudflare Observatoryを発表し、大変嬉しく思います。Cloudflareのお客様は、パフォーマンス監視を簡素化し、より充実した製品レコメンデーションを提供する一連の強力なツールにアクセスできるようになりました。...
2023-06-18
Cloudflare は、自分たちがやることは最速だと実証しています。 そして、できるだけ簡単に、ユーザーがその数字を達成できるようにしています...
2022-11-17
本日はCloudflare Snippetsを発表します。Snippetsは、ルールセットエンジンのフィルタリングロジックを使用して、選択したHTTPリクエストに対して小さなJavaScriptを実行する簡単な方法です...
2022-09-27
最終的にページルールに取って代わる、ユーザーにより多くの機能を提供する4つの新製品を紹介します...
2021-11-18
HTTPヘッダーは、Webの仕組みの中心となるものです。これらは、、クライアントとサーバー間で、適用するセキュリティ権限やクライアントに関する情報などの追加情報を渡し、正しいコンテンツを提供するために使用されます。...