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Cloudflare ブログ

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Sam Marsh

Sam Marsh

England, United Kingdom

Director of Product Management, Cloudflare.

Responsible for CDN and Web Performance

Webサイトの高速化、顧客の増加：Cloudflare Observatoryは、お客様のビジネスの成長をサポートします

2023-06-20

Speed Week速度

本日、Speed タブの新規強化版であるCloudflare Observatoryを発表し、大変嬉しく思います。Cloudflareのお客様は、パフォーマンス監視を簡素化し、より充実した製品レコメンデーションを提供する一連の強力なツールにアクセスできるようになりました。...