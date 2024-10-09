Forrester、CloudflareをWAFリーダーとして選出

2022-09-27

ForresterはCloudflareを、2022年第3四半期の『Forrester Wave™：Webアプリケーションファイアウォール』レポートでリーダーとして認定しました。このレポートは、Webアプリケーションファイアウォール (WAF) プロバイダー12社を、現行のサービス、戦略、市場プレゼンスに関する24の基準で評価したものです。 本レポートの無料配布をご希望の方は、こちらをご登録ください。本レポートは、セキュリティおよびリスクの専門家が、それぞれのニーズに合った製品を選択する際の参考となるものです。 今回の成果は、最近のWAFの開発とともに、当社の主力製品の一つであるCloudflare Webアプリケーションファイアウォール (WAF) への取り組みと継続的な投資を強化するものであると考えています。 WAFは、DDoS軽減やCDNサービスとともに、実はCloudflareの設立当初から提供しているサービスであり、このような評価を受ける時として、バースデーウィーク以上にふさわしい時はないと言えるでしょう。 また、この場を借りて、Forrester社に感謝します。 ...