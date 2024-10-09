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Cloudflare ブログ

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Page Shield

Cloudflareでより安全なインターネットを：無料の脅威インテリジェンス、分析、新しい脅威検出

2024-09-24

本日、「より優れたインターネットの構築を支援する」との使命に取り組む弊社は、いくつかの大きな一歩を踏み出しました。この度Cloudflareは、10種類以上のWebサイト、そしてネットワークセキュリティ製品と機能をどなたにも無料で利用できるようにしました。...

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Cloudflareでより安全なインターネットを：無料の脅威インテリジェンス、分析、新しい脅威検出

JavaScriptをロックダウン：Page Shieldポリシーによってポジティブブロック

2023-03-13

Security WeekJavaScriptセキュリティPage Shield

本日より、CloudflareのクライアントサイドセキュリティソリューションであるPage Shieldを使用することで、ユーザーのブラウザで実行されるJavaScriptが吟味された安全なものであることを確認できるようになります。Page Shieldのポリシーにより、不要なJavaScriptを停止し、エンドユーザーのデータを安全に保つことができます...

Forrester、CloudflareをWAFリーダーとして選出

2022-09-27

WAFセキュリティAPIセキュリティDDoSボット管理Page Shield

ForresterはCloudflareを、2022年第3四半期の『Forrester Wave™：Webアプリケーションファイアウォール』レポートでリーダーとして認定しました。このレポートは、Webアプリケーションファイアウォール (WAF) プロバイダー12社を、現行のサービス、戦略、市場プレゼンスに関する24の基準で評価したものです。 本レポートの無料配布をご希望の方は、こちらをご登録ください。本レポートは、セキュリティおよびリスクの専門家が、それぞれのニーズに合った製品を選択する際の参考となるものです。 今回の成果は、最近のWAFの開発とともに、当社の主力製品の一つであるCloudflare Webアプリケーションファイアウォール (WAF) への取り組みと継続的な投資を強化するものであると考えています。 WAFは、DDoS軽減やCDNサービスとともに、実はCloudflareの設立当初から提供しているサービスであり、このような評価を受ける時として、バースデーウィーク以上にふさわしい時はないと言えるでしょう。 また、この場を借りて、Forrester社に感謝します。 ...

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