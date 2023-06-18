Speed Week 2023へようこそ

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私たちが「速い」と考えるものは変化しています。わずか1世紀余りで、地球の裏側への移動にかかる時間は、28日から17時間と短縮されました。わずか1年（通常の時間の10％）で世界的大流行を引き起こすウイルスのワクチンを開発しました。AIは、ソフトウェア開発のタスクにかかる時間を55%まで削減しました。社会として、指標や以前から存在したものを打ち破る必要性に突き動かされています。

Cloudflare では、過ぎ去った日の指標に注目することはありません。私たちは「より速い馬」を目指しているわけではありません。その代わりに、「実際、ユーザーにどのように写るのか？「これは、実際にインターネットをどのように高速化しているのか？」といった疑問に突き動かされています。そして「これによって、どのようにお客様を迅速化するのか？」。

このイノベーションウィークでは、ユーザーが何が重要なのかを測定できるよう支援しています。Zero Trustで、どのように最速であるか、最速のネットワークを備えているか、キャッシュパージについての深掘り、グローバルパージ遅延が金星になるように作られているわけではない理由など、さまざまなトピックを取り上げる予定です。また、サーバー初期応答時間（TTFB）が一般的に悪い測定値である理由も取り上げる予定です。そして、その代わりに気にかけるべきこと。

これらのトピックには、あなたとあなたのお客様をより高速化する素晴らしい新製品や機能が数多く織り込まれています。API アクセラレーションやエンドツーエンドのBrotli 11圧縮から、ワンクリックでページのロード時間の30％削減まで。さらに、アプリケーションのパフォーマンスの新しいホーム。

今週は、重要なことを測定するためのお手伝いをします。Zero Trust やAPIからWebサイトやアプリケーションまで、パフォーマンスに関する洞察を得るお手伝いをします。そして最後に、当社はより高速化できるよう支援します。迅速に。

当社は、自分たちがやることは最速だと実証しています。そして、できるだけ簡単に、ユーザーがその数字を達成できるようにしています。

Speed Weekへようこそ。

おそらく本当に関心があるものを捉えていない指標が大々的に宣伝されている例を現実の世界で、身近に見ることでしょう。

毎年の発表を読むと、スマートフォンがアプリとアンテナを備えたカメラに移行したと思うのも仕方がないことでしょう。新モデルが発表されるたびに、プレスリリースでは前モデルと最新モデルのメガピクセルの向上について言及しています。

メガピクセルの数だけで、より良い画質が保証されるわけではありません。センサーサイズ、レンズの品質、画像処理アルゴリズム、低照度パフォーマンスなどの要素も、カメラ全体のパフォーマンスを決定する上で重要な役割を果たします。このことは、現在、10年以上前から広く受け入れられている見解です。なぜ企業はこれを指標として推し続けるのでしょうか？また、なぜユーザーはこれを重要だと感じるのでしょうか？

同様に、インターネットサービスプロバイダーのマーケティング販促用品は、「帯域幅は王様」だと信じ込ませます。

しかし、帯域幅が速度の唯一の指標ではないことは、明確に証明されています。ちょうど2ヶ月前、当社は「家庭用インターネットの高速化は、速度とほとんど関係がない」というブログを発表し、「帯域幅も関係しますが、接続の遅延–本当のインターネット「速度」–の方がより重要だ_」_と結論づけています。この投稿では、この点を裏付けるMITの2人のリサーチャーによる最近の論文を参照しており、帯域幅がより増えるとWebページの読み込みが非常に速くなるという意味ではない場合、収穫逓増のポイントは約20Mbpsであると示しています。

繰り返しますが、コンシューマー間で宣伝され、一般に受け入れられている比較指標は間違っています。より多くの帯域幅は、インターネット速度をより速くするのとイコールではありません。

簡単に言うと、製品の選択やベンダーを検討する際に、自分にとって何が重要なのかを本当に判断しているのでしょうか？それとも、よく考えてみると、自分の選択はあまりにも長い間、定説に影響されてきましたか？

インターネット上で重要なことを判断する

スマートフォンやインターネットサービスプロバイダー業界と同様に、ユーザーが自分たちにとって重要なことを測定できそうにない指標を使って競合他社と当社を比較することが多い業界で、私たちCloudflareは、営業活動しています。

大企業では、ソフトウェアを使用して、地域ごとに可能な限り最小のサーバー初期応答時間（TTFB）のスコアに基づき、コンテンツ配信ネットワーク（CDN）間のトラフィックを選択的にシフトします。これは、例えばアフリカで Cloudflare が突然 TTFB を半減させた場合、これらの企業のお客様からこの地域のトラフィックが大幅に流入していることがわかります。おそらく、Webサイトの実際のWeb訪問者体験を改善するために何もしていないことを意味します。

TTFB は、Webサーバーがリクエストにどれだけ速く応答するかの測定としてよく使われ、一般的なWebテストサービスがそれを報告します。速ければ速いほど、Webサーバーはより優れていると言えます（理論上）。しかし、 TTFB は、それ自体では実世界のパフォーマンスを公正に反映していないことは、何年も前からわかっていました。

ほとんどのページには、最初のドキュメントリクエスト後に読み込まれる追加のレンダリングブロッキングリソースがあるため、最初のバイトを受信するだけでは、優れたエンドユーザーエクスペリエンスであるか判断するのに十分ではありません。 TTFBは、ブラウザがファイルを並行して読み込めるようにするHTTP/2とHTTP/3の多重化の利点は考慮されていません。また、Early Hints、Zaraz、Rocket Loader、HTTP/2 そして間もなく登場するHTTP/3 Prioritizationなどのレンダリングブロッキングを排除する機能は考慮されていません。

Sitespectが昨年書いたように、「TTFBは、 Web サーバーがリクエストにどれだけ速く応答できるか、そのリクエストがネットワークのさまざまなレイヤーを横断してユーザーのブラウザに到達するのにどれくらいの時間がかかるかの測定です。コンテンツの配信速度の測定ですが、エンドユーザーがWebサイトとのやりとりを開始する前にどれくらいの時間を効果的に待つかの測定ではありません。TTFBは、ネットワークレイヤーの後に起こる以下のすべてを完全に無視します：リソースの読み込み、ダウンロード、レンダリングなど。言い換えれば、TTFBはユーザー中心の測定ではなく、ネットワークの測定です。」。

Cloudflare では、Webサイトパフォーマンスの未来としてリアルユーザーモニタリング （RUM） を一体化しています。当社は、観察の観点と最適化の観点の両方からも、RUMに大きな投資をしています。今週は、エンドユーザー（つまりWebサイトのWeb訪問者）の実際の体験をユーザーが理解し、それを改善するための提案を提供できるようにすることを目的とした一連の新製品をリリースする予定です。

RUMに詳しくない方のために、当社は、通常、「コア Web バイタル」として知られる3つのメイン指標に合うようにWebサイトを最適化します。これは、パフォーマンスの悪いWebサイトとパフォーマンスの良いWebサイトを最善でしかも最も正確に表すと考えられている重要な一連の指標です。これらの重要な指標は、最大コンテンツフルペイント、最初の入力遅延、および累積レイアウトシフトです。

クレジット：https://addyosmani.com/blog/web-vitals-extension/

LCPは、以下の読み込みパフォーマンスを測定します。ブラウザに表示される最大の画像やテキストブロックを読み込むのに通常かかる時間。FIDはインタラクティブ性を測定します。例えば、ユーザーがボタンをクリックまたはタップしてから、ブラウザが応答して何かを始めるまでの時間です。最後に、CLSは視覚安定性を測定します。CLSの良い例、悪い例としては、携帯電話でWebサイトにアクセスし、リンクをタップすると、最後の1秒でページが移動してしまい、意図しなかったものをタップすることになる場合です。それは、その貧弱なユーザーエクスペリエンスのため、CLSのスコアが低くなることです。

これらの指標を見ると、エンドユーザーが本当にWebサイト（RUM）をどのように体験しているのかと、最寄りの Cloudflareデータセンターがどれだけ早くデータを返し始めるのか（TTFB）が良く分かります。

リアルユーザーモニタリングのもう一つの利点は、カスタマーエクスペリエンスを向上させるために設計された新しいプロトコルと機能の速度の利点が含まれていることです。例えば、サーバー初期応答時間（TTFB）は、クライアントと最寄りの Cloudflareサーバー間の単一接続です。これは、 WebブラウザがWebサイトに接続する方法とは別物で、多重化を使用して複数のファイルを同時に並行してフェッチするものです。 また、「サーバーの思考時間」を利用して、サーバーが完全な応答をコンパイルし終わる間に、すぐに利用できるリソースの読み込みを開始する指示をブラウザに送信するように設計されているEarly Hintsのような製品もあります。

Speed Week では、 TTFB がWebサイトやWebアプリにとって気にかかる悪い指標である理由、 RUM が次世代である理由、そして最新のコア Web バイタル - 「Interaction to Next Paint」 (INP) に関するブログ投稿、そしてそれがビジネスとして何を意味するのかを深掘りしていきます。

また、 Cloudflareのアプリケーションパフォーマンスの新しいホームとなる、新しい製品も発表する予定です。この新製品は、リアルユーザーモニタリングデータを使用して、世界中のさまざまな場所からの合成テストを拡大し、管理者が_現実の世界_で、自社のWebサイトがどのように実行されているかを最大限に理解できるようにします。この製品は、すべてのプランレベルでご利用になれます。

Cloudflare が速いのはよく知られています。

しかし、私たちがいかに速く、いかに多くの分野で活躍しているかは、日々の読者には明らかではないかもしれません。最速のコンピュート。最速のDNS。最速のネットワーク。最速のZero Trustネットワークアクセス（ZTNA）。最速のセキュアWebゲートウェイ（SWG）。最速のオブジェクトストレージ。そして、経験的に最速でない分野を発見し、ナンバーワンを証明することを目指しています。

また、レガシープロバイダーやアプリケーションから、できるだけ早くお客様を Cloudflare に移行させる方法を模索しています。これらのレガシーベンダーは、分かりにくい用語や難解な機能を使用して企業を囲い込み、標準以下の製品に企業を縛り、企業を恐怖で撤退できないようにしてきました。当社は、そのようなお客様を解放するお手伝いをしています。R2 Super Slurperは、S3からの撤退を支援し、Turpentineは、レガシーVCLセットアップを Cloudflareに移行するのを支援します。そしてDescalerプログラムは、お客様が、数時間でZscalerからCloudflareへ移行できるように支援します。当社は、最速のネットワークに移行したくても囲い込みされているお客様を支援するツールや製品を構築しています。

Speed Week では、これらのプログラムの最新情報と、 Cloudflareに移行して最速のネットワークでビジネスを行いたいお客様のために、移行プロセスをできるだけ迅速かつ簡単にするために当社がどのように絶え間なく推し進めているかを取り上げる予定です。

一般的にパフォーマンス向上と聞くと、Webサイトをより高速化するというレンズを通してみてしまいます。しかし、速度にはさまざまな形があります。Zero Trust を例に挙げてみます。

Zero Trust のパフォーマンスを測定することは、従業員の経験や仕事を成し遂げる能力に影響を与えるため、重要です。アクセス制御製品によるサービスへのアクセス、セキュアWebゲートウェイによる公共のインターネットへの接続、リモートブラウザー分離による危険な外部サイトの保護など、これらの体験はすべてフリクションレスである必要があります。しかし、あなたの企業のセキュアWebゲートウェイがロンドンにあり、あなたがヨハネスブルグにいる場合はどうでしょうか？これは、ロンドンの往復で送信されるトラフィックを待つ間、苦痛で、遅く、イライラする従業員の体験を意味する可能性があります。Slackが遅くなる。ズームが遅くなる。従業員がイライラする。

しかし、より大きな懸念は、これらのパフォーマンス問題について知らないことです。例えば、各従業員が物理的にオフィスにいて、SalesforceやWorkdayなどの重要なビジネスシステムへの接続が悪化すれば、そのことは、おそらくすぐに明らかになります。しかし、従業員が世界中に分散しているリモートワークの場合はどうでしょうか？会社として、従業員が重要なビジネスシステムをどのように経験しているかを理解し、従業員が経験している可能性のある接続やパフォーマンスの問題を特定し、迅速に対処できるようにする能力が必要です。Speed Weekでは、CIOと会社に従業員のパフォーマンス経験に関するすばらしい洞察を与える最新のZero Trust製品を発表します。

Speed Week は、Cloudflareが最速のZero Trustプロバイダーであることを示します。当社の分析では、最新のベンチマーク比較を行い、さらに競合他社も含めて、従業員に最速のZero Trust体験を提供するために、当社がどのように他社を凌いでいるかを示しています。

今週私たちがスポットライトを当てるもう1つの分野は、_キャッシュパージ_です。CDNについて考える場合、大規模な分散型キャッシュと考えるのが一般的です。Web訪問者がリクエストしたファイルはオリジンから取得され、世界中の分散型CDNサーバーに保存されます。これにより、Web訪問者は、オリジンの往復でインターネットを横断することなく、最寄りのCloudflareデータセンターからファイルを取得することで、可能な限り最速でファイルをダウンロードできます。 TTFBは、最も近い場所から1つのファイルを受信するのにかかる時間を測定します。RUMは、キャッシュされたファイルとキャッシュされていないファイルを複数受信し、リクエストされたWebページにそれらのファイルをまとめるのにかかる時間を測定します。しかし、オリジンでファイルが変更された場合はどうなるでしょうか？

企業がWebサイト上でダウンロード可能なファイルとして価格表をホストしているシナリオでは、お客様に間違った価格を表示させないように、Cloudflareのキャッシュから古いコピーを削除するのにどれくらいの時間がかかるかを理解することが非常に重要です。そこで キャッシュパージ時間 の測定が重要になります。 CDN内のすべてのデータセンターのすべてのサーバーから無効化されたファイル（古いファイル）を削除するのにかかる時間は、「グローバルパージ時間」として知られています。 Speed Week では、新しいキャッシュパージアーキテクチャを超高速に構築した方法と、その結果としてパフォーマンス数値がどうなるかを説明します。（ネタバレ：めちゃくちゃ速い）

これらは、今週予定の内容のほんの一例です。また、AI、 API アクセラレーション、開発者プラットフォーム、ネットワーキング、プロトコル、圧縮、ストリーミング、UI最適化などに関するブログもあります。

Cloudflareの中心である速度

私たち、Cloudflareでは、すべての活動の中心にパフォーマンスを置いています。

週のすべてのニュースについては、Cloudflareブログとソーシャルメディアアカウントを必ずフォローし、その日の発表のライブディスカッションについては、毎日、Cloudflare TVに参加してください。

Speed Weekへようこそ。