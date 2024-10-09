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Cloudflare ブログ

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Kyle Krum

Kyle Krum

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CloudflareとCrowdStrikeが提携し、デバイス、アプリケーション、企業ネットワークの安全な制御を最高情報セキュリティ責任者に提供

2022-03-17

Security WeekパートナーCrowdStrikeCloudflare Zero TrustセキュリティZero Trust製品ニュース

本日、CrowdStrikeとの新たな統合についていくつか発表できることを、嬉しく思います。これらの統合で、Cloudflareの広大なネットワークとZero Trustスイート、CrowdStrikeのEDR（Endpoint Detection and Response）インシデント修復サービスの力を融合します...

Cloudflare OneがMicrosoft 365へのユーザーの接続を最適化

2021-12-10

CIO WeekCloudflare Oneスピードと信頼性Microsoft

CloudflareがMicrosoft 365ネットワーキングパートナープログラム(NPP)に参加したことをお知らせします。Cloudflareのお客様からMicrosoft 365へのTrafficに最適なパスを提供するCloudflare Oneは、Cloudflareのネットワークを経由するオンランプがMicrosoftへのユーザー接続を最適化することを実証し、先日NPPの認定を取得しました。...

Cloudflare Oneの新たなデバイスセキュリティパートナー

2021-03-23

Zero TrustCloudflare Zero TrustDevice SecurityCloudflare AccessCloudflare OneSecurity Weekセキュリティ

昨年10月、当社が発表したCloudflare Oneは、安全かつ高速で信頼性が高く、企業ネットワークの未来を定義する、包括的なクラウドベースのサービスとしてのネットワークソリューションです。Cloudflare Oneは、データセンターや支店を保護し、インターネットに接続するMagic WANとMagic Transitなどのネットワークサービスと、企業アプリケーション、デバイス、インターネットで仕事をする従業員を保護するCloudflare for Teamsという2つのコンポーネントで構成されています。...

デスクトップ向けWARP、Cloudflare for Teamsのご紹介

2020-10-14

製品ニュースZero TrustZero Trust Week1.1.1.1WARPCloudflare GatewayCloudflare AccessCloudflare Zero Trustセキュリティ

Cloudflareは、Webと接続するプロパティの安全を攻撃から保護し、訪問者のためにWebを高速化するために、10年前に創設されました。Cloudflareのお客様は、当社のネットワーク上にインターネットプロパティを所有していました。これらのサイトやアプリケーションの訪問者は高速なユーザー体験を享受していましたが、...