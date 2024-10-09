デスクトップ向けWARP、Cloudflare for Teamsのご紹介

2020-10-14

Cloudflareは、Webと接続するプロパティの安全を攻撃から保護し、訪問者のためにWebを高速化するために、10年前に創設されました。Cloudflareのお客様は、当社のネットワーク上にインターネットプロパティを所有していました。これらのサイトやアプリケーションの訪問者は高速なユーザー体験を享受していましたが、 ...