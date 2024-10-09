CloudflareとCrowdStrikeが提携し、デバイス、アプリケーション、企業ネットワークの安全な制御を最高情報セキュリティ責任者に提供
2022-03-17
本日、CrowdStrikeとの新たな統合についていくつか発表できることを、嬉しく思います。これらの統合で、Cloudflareの広大なネットワークとZero Trustスイート、CrowdStrikeのEDR（Endpoint Detection and Response）インシデント修復サービスの力を融合します...
2022-03-17
本日、CrowdStrikeとの新たな統合についていくつか発表できることを、嬉しく思います。これらの統合で、Cloudflareの広大なネットワークとZero Trustスイート、CrowdStrikeのEDR（Endpoint Detection and Response）インシデント修復サービスの力を融合します...
2021-12-10
CloudflareがMicrosoft 365ネットワーキングパートナープログラム(NPP)に参加したことをお知らせします。Cloudflareのお客様からMicrosoft 365へのTrafficに最適なパスを提供するCloudflare Oneは、Cloudflareのネットワークを経由するオンランプがMicrosoftへのユーザー接続を最適化することを実証し、先日NPPの認定を取得しました。...
2021-12-10
Cloudflareでは、使用者やあらゆる規模の企業にとって、インターネットをより安全で、より信頼性が高く、よりパフォーマンスが高いものにする方法を常に考え続けています。デバイスをアプリケーションに安全に接続することは...
2021-12-10
1年前、当社がデスクトップ向けWARPを発売し、誰でもインターネットへの高速でプライベートなオンランプが使用できるようになりました。ビジネスのお客様の場合、ITおよびセキュリティ管理者が同じエージェントを使用して...
2021-03-23
昨年10月、当社が発表したCloudflare Oneは、安全かつ高速で信頼性が高く、企業ネットワークの未来を定義する、包括的なクラウドベースのサービスとしてのネットワークソリューションです。Cloudflare Oneは、データセンターや支店を保護し、インターネットに接続するMagic WANとMagic Transitなどのネットワークサービスと、企業アプリケーション、デバイス、インターネットで仕事をする従業員を保護するCloudflare for Teamsという2つのコンポーネントで構成されています。...
2020-10-14
Cloudflareは、Webと接続するプロパティの安全を攻撃から保護し、訪問者のためにWebを高速化するために、10年前に創設されました。Cloudflareのお客様は、当社のネットワーク上にインターネットプロパティを所有していました。これらのサイトやアプリケーションの訪問者は高速なユーザー体験を享受していましたが、...