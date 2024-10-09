Zero Trustにスポットライトを当てる：当社こそが最速であり、これがその証拠です

2023-06-21

Cloudflareは、テストシナリオの42%で最速のSecure Web Gatewayを提供しています。これはどのプロバイダーよりも多い数字です。Cloudflareは、ZTNAではZscalerより46%、Netskopeより56%、Palo Altoより10%、RBIシナリオではZscalerより64%高速です ...