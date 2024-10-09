Zero Trustにスポットライトを当てる：当社こそが最速であり、これがその証拠です
2023-06-21
Cloudflareは、テストシナリオの42%で最速のSecure Web Gatewayを提供しています。これはどのプロバイダーよりも多い数字です。Cloudflareは、ZTNAではZscalerより46%、Netskopeより56%、Palo Altoより10%、RBIシナリオではZscalerより64%高速です...続きを読む »
2023-06-21
Cloudflareは、テストシナリオの42%で最速のSecure Web Gatewayを提供しています。これはどのプロバイダーよりも多い数字です。Cloudflareは、ZTNAではZscalerより46%、Netskopeより56%、Palo Altoより10%、RBIシナリオではZscalerより64%高速です...続きを読む »
2023-03-17
Cloudflare AccessはNetskopeより75%、Zscalerより50%高速で、当社のネットワークは、ラストマイルネットワークの48%で他のプロバイダーより高速です...
2022-11-18
Cloudflareは、世界最速のネットワークを構築しています。開発者ウィークということで、競合製品に対する当社のWorkers製品のパフォーマンス、および全体的なネットワークパフォーマンスの最新情報をお伝えしたいと思います...
2021-11-20
2か月と少し前に、世界中のラストワンマイルネットワークの広範なベンチマーク結果を共有しました。さまざまなテスト （TCP接続時間、最初の1バイトを受信するまでの時間（TTFB）、最後の1バイトを受信するまでの時間（TTLB））、また、さまざ...