1年後のHTTP/3の使用状況を調査

2023-06-06

HTTP/3 RFCが1歳の誕生日を迎えるにあたり、2022年5月から2023年5月までのHTTPバージョンの利用動向について調査を行いました。ブラウザによるHTTP/3の利用は増加傾向にありますが、検索エンジンとソーシャルメディアのボットは、Webのコアプロトコルの最新バージョンを事実上無視し続けていることがわかりました ...