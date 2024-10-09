インターネットの高速性と安全性を維持：Merkle Tree Certificatesの導入
2025-10-28
Cloudflareでは、パフォーマンスを低下させたり、WebPKIの信頼関係を変更することなく、高速でスケーラブル、かつ量子対応のMerkleツリー証明書を評価するための実験を、Chromeで開始します。...続きを読む »
2025-10-28
Cloudflareでは、パフォーマンスを低下させたり、WebPKIの信頼関係を変更することなく、高速でスケーラブル、かつ量子対応のMerkleツリー証明書を評価するための実験を、Chromeで開始します。...続きを読む »
2025-08-22
Media over QUIC（MoQ）は、この抵触を解決する新しいIETF規格で、グローバル規模で1秒未満のインタラクティブストリーミングの単一の基盤を作り出します。 ...
2023-06-06
HTTP/3 RFCが1歳の誕生日を迎えるにあたり、2022年5月から2023年5月までのHTTPバージョンの利用動向について調査を行いました。ブラウザによるHTTP/3の利用は増加傾向にありますが、検索エンジンとソーシャルメディアのボットは、Webのコアプロトコルの最新バージョンを事実上無視し続けていることがわかりました...