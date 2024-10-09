NLWebとAutoRAGを使用して、人とエージェントのための対話型Webサイトを作成する
2025-08-28
Microsoftのオープンプロジェクト「NLWeb」とCloudflareのAutoRAGを使用することで、会話型検索をワンクリックでWebサイトに設定できるようになります。...続きを読む »
2025-08-28
Microsoftのオープンプロジェクト「NLWeb」とCloudflareのAutoRAGを使用することで、会話型検索をワンクリックでWebサイトに設定できるようになります。...続きを読む »
2023-03-14
現在、Cloudflare Oneでは、Microsoft Information Protectionラベルを使ってデータ損失防止をサポートします...
2023-01-12
CIOが複数のソリューションを組み合わせて複雑な作業を行う中、私たちはMicrosoftとの協力関係を発展させ、最高のZero Trustソリューションを作り上げています...
2021-12-10
CloudflareがMicrosoft 365ネットワーキングパートナープログラム(NPP)に参加したことをお知らせします。Cloudflareのお客様からMicrosoft 365へのTrafficに最適なパスを提供するCloudflare Oneは、Cloudflareのネットワークを経由するオンランプがMicrosoftへのユーザー接続を最適化することを実証し、先日NPPの認定を取得しました。...