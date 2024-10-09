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Cloudflare ブログ

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Microsoft

Cloudflare OneがMicrosoft 365へのユーザーの接続を最適化

2021-12-10

CIO WeekCloudflare Oneスピードと信頼性Microsoft

CloudflareがMicrosoft 365ネットワーキングパートナープログラム(NPP)に参加したことをお知らせします。Cloudflareのお客様からMicrosoft 365へのTrafficに最適なパスを提供するCloudflare Oneは、Cloudflareのネットワークを経由するオンランプがMicrosoftへのユーザー接続を最適化することを実証し、先日NPPの認定を取得しました。...