ネットワークパフォーマンスの最新情報：Full Stack Week
2021-11-20
2か月と少し前に、世界中のラストワンマイルネットワークの広範なベンチマーク結果を共有しました。さまざまなテスト （TCP接続時間、最初の1バイトを受信するまでの時間（TTFB）、最後の1バイトを受信するまでの時間（TTLB））、また、さまざ...続きを読む »
2021-11-20
2か月と少し前に、世界中のラストワンマイルネットワークの広範なベンチマーク結果を共有しました。さまざまなテスト （TCP接続時間、最初の1バイトを受信するまでの時間（TTFB）、最後の1バイトを受信するまでの時間（TTLB））、また、さまざ...続きを読む »
2021-11-19
アプリの中で支払いを処理することは、オンラインビジネスを構築する上で非常に重要です。多くの開発者が決済のプラットフォームに選ぶのがStripeです。私が初めてStripeに出会ったのは約7年前ですが、このサービスは単純な支払い処理をはるかに超えて進化しています。...
2021-11-19
Streamを立ち上げたとき、当社の目標の1つは、最も高性能のビデオプレイヤーを提供することでした。読み込みが速く、さまざまなブラウザやフレームワークで動作し、エンドユーザーの...
2021-11-19
今週の開発者スポットライトシリーズを締めくくるのは、自身のスタートアップであるcClipをどのように構築したかを共有してくれるTejas Mehta氏です...
2021-11-19
Cloudflareのドキュメントは、コンセプトを学習したり、APIの使用上の注意を確認したりする場合や、APIやコンセプトを説明するための簡潔なスニペットが必要な場合に役立つ資料です。しかし、その資料が網羅的であるとしても、Cloudflare Workersプラットフォームの新規ユーザーは、...
2021年11月19日
歴史的に、動画アプリケーションの構築は非常に難しいものでした。動画の録画、エンコード、そして再生の裏には多くの複雑な技術があります。幸いなことに、Cloudflare Streamではすべての難しい部分を取り除くことで、カスタム動画やストリーミングアプリケーションを簡単に構築できます...
2021年11月18日
Cloudflareの使命は、開発者が当社のプラットフォーム上でアプリケーションをエンド・ツー・エンドで構築できるようにすること、そして、それを阻む制限を徹底的に排除することです。今日、私たちは、大規模なデータ集約型のアプリケーションを、大枚をはたかずに、私たちのネットワーク上で構築できることを発表します。 ...
2021年11月18日
Cloudflare Imagesの一般公開を開始してから2か月が経過し、これまでのご利用状況、皆さまから寄せられたフィードバックを大変喜ばしく思っています。...
2021年11月18日
次のDeveloper Spotlightは私のもう一つのお気に入りです。今日はJacob Hands氏の投稿です。Jacob氏は生鮮品である肉のオンラインストアTriTails Premium Beefを経営しています。そのため、彼は出荷に関する独特の問題を多...
2021年11月18日
HTTPヘッダーは、Webの仕組みの中心となるものです。これらは、、クライアントとサーバー間で、適用するセキュリティ権限やクライアントに関する情報などの追加情報を渡し、正しいコンテンツを提供するために使用されます。...
2021年11月18日
本日、Cloudflare Developer Expert Programが公開されました。これは、Workers、Pagesで構築するVIPユーザー、またCloudflareの開発者エコシステム全体をサポートし、表彰するための取り組みです。...
2021年11月17日
4月にCloudflare Pagesの一般提供を発表したとき、それが始まりに過ぎないことを約束しました。私たちのプラットフォームは、リダイレクトやカスタムヘッダーの設定など、ちょっとした動的機能を備えた静的サイトのサポートから始まりました。しかし私たちは、お客様とお客様のチー...
2021年11月17日
Chris Coyier氏は15年以上にわたりWeb上で構築しています。2007年、Chris氏はフロントエンドおよびフルスタック開発者向けのWebの主要な出版物の1つであるCSS-Tricksで、Web開発の世界で成功しました...
2021年11月17日
これは大々的に披露するしかないと思っていたため、私たちはCloudflare Pagesでのフルスタックアプリケーションのサポートを発表できることに興奮していました。Cloudflare Workersの支援を受けてサ...
2021年11月17日
ヘッドレスCMSへの関心は、過去数年間で目覚ましい成長を遂げており、多くの企業がツールの採用を検討しています。...
2021年11月17日
Pagesの構想の初期段階で、既存のワークフローとシームレスに統合するスムーズな開発者エクスペリエンスを備えたプラットフォームの構築に着手しました。ところが、Pagesの一般提供を発表した後、当社のプラットフォームは、実際にはすべての開発者が使用できるとは限らないことに気づいたのです。...
2021年11月16日
開発者の仕事の多くは、一貫性と可用性、正しさとスピードなど、トレードオフの関係にあります。技術的には様々なトレードオフがあるでしょうが、開発者としては絶対にしてはいけないことがあると考えています。...
2021年11月16日
Nodecraftを活用することで、ゲーマーは自分のお気に入りのゲーム用に専用サーバーをホストできます。James Ross氏はNodecraft社の最高技術責任者（CTO）であり、社内でCloudflare（特に、Cloudflare Workers）を提唱しています...
2021年11月16日
これまでは、RustおよびTypeScriptのタイプリポジトリを最新に保つことは困難でした。それらは手動で生成されたため、その結果不正確または期限切れになるリスクがありました...
2021年11月16日
Cloudflare WorkersでJavaScriptモジュールのサポートを開始します。JavaScriptで記述されたWorkerの例を見れば、過去数年間にインターネット上で出現するようになった次のコードスニペットに気付くかもしれませ...