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Cloudflare ブログ

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Full Stack Week

Cloudflare Workersで、StripeのJavaScript SDKをネイティブサポート

2021-11-19

Full Stack WeekCloudflare WorkersJavaScript開発者開発者プラットフォーム

アプリの中で支払いを処理することは、オンラインビジネスを構築する上で非常に重要です。多くの開発者が決済のプラットフォームに選ぶのがStripeです。私が初めてStripeに出会ったのは約7年前ですが、このサービスは単純な支払い処理をはるかに超えて進化しています。...

CloudflareスタックでのオープンソースCMS：紹介記事

2021-11-19

Full Stack WeekオープンソースCloudflare Workers開発者開発者プラットフォーム

Cloudflareのドキュメントは、コンセプトを学習したり、APIの使用上の注意を確認したりする場合や、APIやコンセプトを説明するための簡潔なスニペットが必要な場合に役立つ資料です。しかし、その資料が網羅的であるとしても、Cloudflare Workersプラットフォームの新規ユーザーは、...

その他の投稿

2021年11月19日

Cloudflareで次の動画アプリケーションを構築

歴史的に、動画アプリケーションの構築は非常に難しいものでした。動画の録画、エンコード、そして再生の裏には多くの複雑な技術があります。幸いなことに、Cloudflare Streamではすべての難しい部分を取り除くことで、カスタム動画やストリーミングアプリケーションを簡単に構築できます...

Full Stack Week
Cloudflare Workers
Cloudflare Pages
Cloudflare Access
Cloudflare Stream

2021年11月18日

Workersがさらに進化 Unbound: 15分、100スクリプト、エグレス料金なし

Cloudflareの使命は、開発者が当社のプラットフォーム上でアプリケーションをエンド・ツー・エンドで構築できるようにすること、そして、それを阻む制限を徹底的に排除することです。今日、私たちは、大規模なデータ集約型のアプリケーションを、大枚をはたかずに、私たちのネットワーク上で構築できることを発表します。 ...

Full Stack Week
Egress
Cloudflare Workers
Workers Unbound
開発者

2021年11月18日

開発者スポットライト：AirtableとCloudflare Workersでワークフローを自動化

次のDeveloper Spotlightは私のもう一つのお気に入りです。今日はJacob Hands氏の投稿です。Jacob氏は生鮮品である肉のオンラインストアTriTails Premium Beefを経営しています。そのため、彼は出荷に関する独特の問題を多...

Full Stack Week
Cloudflare Workers
Developer Spotlight
開発者
開発者プラットフォーム

2021年11月17日

Cloudflare Pagesがフルスタック

4月にCloudflare Pagesの一般提供を発表したとき、それが始まりに過ぎないことを約束しました。私たちのプラットフォームは、リダイレクトやカスタムヘッダーの設定など、ちょっとした動的機能を備えた静的サイトのサポートから始まりました。しかし私たちは、お客様とお客様のチー...

Full Stack Week
Cloudflare Pages
Cloudflare Workers
フルスタック
開発者

2021年11月17日

Cloudflare PagesがGitLabのサポートを開始

Pagesの構想の初期段階で、既存のワークフローとシームレスに統合するスムーズな開発者エクスペリエンスを備えたプラットフォームの構築に着手しました。ところが、Pagesの一般提供を発表した後、当社のプラットフォームは、実際にはすべての開発者が使用できるとは限らないことに気づいたのです。...

Full Stack Week
Cloudflare Pages
Cloudflare Workers
サーバーレス
JAMstack

2021年11月16日

wrangler 2.0 -- Cloudflare Workersの新たな開発者エクスペリエンス

開発者の仕事の多くは、一貫性と可用性、正しさとスピードなど、トレードオフの関係にあります。技術的には様々なトレードオフがあるでしょうが、開発者としては絶対にしてはいけないことがあると考えています。...

Full Stack Week
Cloudflare Workers
開発者
Wrangler
開発者プラットフォーム