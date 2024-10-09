2か月と少し前に、世界中のラストワンマイルネットワークの広範なベンチマーク結果を共有しました。さまざまなテスト （TCP接続時間、最初の1バイトを受信するまでの時間（TTFB）、最後の1バイトを受信するまでの時間（TTLB））、また、さまざ ...

アプリの中で支払いを処理することは、オンラインビジネスを構築する上で非常に重要です。多くの開発者が決済のプラットフォームに選ぶのがStripeです。私が初めてStripeに出会ったのは約7年前ですが、このサービスは単純な支払い処理をはるかに超えて進化しています。 ...

Streamを立ち上げたとき、当社の目標の1つは、最も高性能のビデオプレイヤーを提供することでした。読み込みが速く、さまざまなブラウザやフレームワークで動作し、エンドユーザーの ...

今週の開発者スポットライトシリーズを締めくくるのは、自身のスタートアップであるcClipをどのように構築したかを共有してくれるTejas Mehta氏です ...

Cloudflareのドキュメントは、コンセプトを学習したり、APIの使用上の注意を確認したりする場合や、APIやコンセプトを説明するための簡潔なスニペットが必要な場合に役立つ資料です。しかし、その資料が網羅的であるとしても、Cloudflare Workersプラットフォームの新規ユーザーは、 ...