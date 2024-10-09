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Cloudflare ブログ

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Cloudflare Workers KV

Cloudflare Oneの高度なセッション監査機能紹介

2023-11-16

SASECloudflare Zero Trust製品ニュースCloudflare OneCloudflare Workers KV

管理者による、Cloudflare Oneポリシーで使用されるすべてのアクティブなユーザーセッションと関連データの監査が簡単にできるようになりました。これにより、トラブルシューティングと診断性能を向上、そして極度にきめ細かな制御の両方の長所が同時に活着ることとなります...

Workersサイト:当社のネットワーク上で直接ウェブサイトを展開する

2019-09-27

バースデーウィーク製品ニュースCloudflare WorkersサーバーレスJavaScriptCloudflare Workers KV開発者開発者プラットフォーム

ウェブ上のパフォーマンスは常に光速との戦いでした。ワシントン州シアトルにサーバーがあるサイトにロンドンからアクセスする場合、すべてのアセットリクエストは11,200km以上も移動する必要があります。ウェブパフォーマンスの戦いにおける最初の突破口となったのは、HTTP/1.1のキープアライブと複数の接続を開けることができるブラウザでした。次の突破口はCDNでした。...