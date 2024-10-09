Workers KVを再設計し、可用性とパフォーマンスを高速化
2025-08-08
Workers KVは、CloudflareのグローバルなKey-Valueストアです。6月12日のインシデントの後、KVの冗長ストレージバックエンドを再設計し、単一障害点を排除し、大幅な改善を行いました。 ...続きを読む »
2025-08-08
Workers KVは、CloudflareのグローバルなKey-Valueストアです。6月12日のインシデントの後、KVの冗長ストレージバックエンドを再設計し、単一障害点を排除し、大幅な改善を行いました。 ...続きを読む »
2023-11-16
管理者による、Cloudflare Oneポリシーで使用されるすべてのアクティブなユーザーセッションと関連データの監査が簡単にできるようになりました。これにより、トラブルシューティングと診断性能を向上、そして極度にきめ細かな制御の両方の長所が同時に活着ることとなります...
2020-09-10
Cloudflareはcdnjsを運用しています。cdnjsは、オープンソースプロジェクトで、人気のJavaScriptライブラリとリソースをCloudflare Workersのネットワークを経由して配信することで、Webサイトを加速させます。...
2019-09-27
ウェブ上のパフォーマンスは常に光速との戦いでした。ワシントン州シアトルにサーバーがあるサイトにロンドンからアクセスする場合、すべてのアセットリクエストは11,200km以上も移動する必要があります。ウェブパフォーマンスの戦いにおける最初の突破口となったのは、HTTP/1.1のキープアライブと複数の接続を開けることができるブラウザでした。次の突破口はCDNでした。...
2019-05-21
本日、Workers KVの一般利用が開始し、業務目的の利用準備が完了したことをお知らせします！...