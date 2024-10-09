Speed Week 2023を振り返る
2023-06-26
Speed Week 2023で発表された全内容を振り返る...続きを読む »
2023-06-26
Speed Week 2023で発表された全内容を振り返る...続きを読む »
2023-06-23
本日、Brotli圧縮のためのサポートを強化を発表します。WebコンテンツのエンドツーエンドのBrotli圧縮が可能になります。圧縮は、転送時のバイト数を減らし、より迅速なダウンロードとシームレスなブラウジングを実現する上で重要な役割を果たします...
2023-06-23
Cloudflare Radarに搭載された新しいパフォーマンスページは、ベンチマークテストのデータとspeed.cloudflare.comのテスト結果をもとにした、インターネット接続のパフォーマンス (帯域幅) と品質 (レイテンシ、ジッタ) について、国レベルとネットワーク (自律システム) レベルの両方についての長期的なインサイトを提供します...
2023-06-23
ドメインを新しいレジストラに移管することは日々行うことではありません。また、プロセスの手順を間違えるとダウンタイムや中断を招く可能性があります。お客様のドメインを迅速かつ安全にCloudflareに移管するためのドメイン移管チェックリストを作成しました...
2023-06-22
Cloudflareは、エンドユーザーの接続性とパフォーマンスにある問題をITチームとネットワークチームがより可視化できることを目的とした、Zero TrustサービスであるDigital Experience Monitoring（DEX）のベータ版のリリースを発表しました。DEXを使用することで、管理者はWARP展開を監視し、あらかじめ定義されたアプリケーションテストを作成することができます。チームとデバイスのライブ分析、サーバーとtracerouteのテスト、合成アプリケーションの監視、WARP展開に関するリアルタイムの洞察のためのフリートステータスなどの機能を備えています。...
2023年6月22日
このブログでは、エンドツーエンドのパフォーマンスが注目すべき最も重要である理由、プロキシ遅延や復号化遅延SLAなどの他の方法ではパフォーマンス評価に不十分である理由、および私たちのようにZero Trustパフォーマンスを測定する方法について紹介します...
2023年6月22日
今日はConstellationの新機能の発表内容と、これが世界初のグローバル分散型AIプラットフォームである理由、機械学習タスクを当社のグローバルネットワークにデプロイすることが有利である理由を説明します...
2023年6月21日
Cloudflareは、テストシナリオの42%で最速のSecure Web Gatewayを提供しています。これはどのプロバイダーよりも多い数字です。Cloudflareは、ZTNAではZscalerより46%、Netskopeより56%、Palo Altoより10%、RBIシナリオではZscalerより64%高速です...
2023年6月21日
Cloudflare Snippetsはアルファ版でご利用いただけます。Snippetsは、ルールセットエンジンのフィルタリングロジックを使用して、選択したHTTPリクエストに対して小さなJavaScriptを実行する簡単な方法です...
2023年6月20日
本日、Speed タブの新規強化版であるCloudflare Observatoryを発表し、大変嬉しく思います。Cloudflareのお客様は、パフォーマンス監視を簡素化し、より充実した製品レコメンデーションを提供する一連の強力なツールにアクセスできるようになりました。...
2023年6月19日
Cloudflareのネットワークの力を利用して、Early HintsとFetch Priorities（フェッチ優先順位）を自動化することを発表でき、私たちは大変嬉しく思っています。...
2023年6月19日
Cloudflareは今や世界300都市以上、12,000以上のインターネットネットワークに接続されるまでになったことを喜びとともに発表します...
2023年6月18日
Cloudflare は、自分たちがやることは最速だと実証しています。 そして、できるだけ簡単に、ユーザーがその数字を達成できるようにしています...
2021年9月13日
Workersは3年前から30%高速化し、現在P90。Lambda@Edgeに比べて210%、Lambdaに比べて298%速くなっています。...
2019年5月20日
スピードウィークも無事に過ぎました。Cloudflareは先週、弊社のグローバルなネットワークがインターネットを高速化することについて説明し、すべてのブラウザでWeb体験を向上するHTTP/2優先度制御モデルを提供開始し、...
2019年5月16日
今日は、ストリーム配信を利用する際に、Web 上のライブ動画のエンドツーエンドのレイテンシーを短縮するための新しい手法である、同時ストリーミングアクセラレーションの導入をご紹介できることを嬉しく思います。...
2019年5月14日
かなり前に、HTTP/2は超高速のWebを約束し、Cloudflareはすべてのお客様のためにHTTP/2アクセスを展開しました。しかし、HTTP/2の1つの特徴である優先度設定は、期待外れなものでした。根本的に崩壊していたからではなく、ブラウザーに実装する方法に問題があったのです。...
2019年5月13日
スピードウィークへようこそ!今週は毎日、Cloudflareが誰にとっても有意義にインターネットを高速化するために何をしているかについて話していきます。Cloudflareは、世界75か国180都市にデータセンターの大規模なネットワークを構築しています。Cloudflareは、この地球上でA地点からB地点にビットを安全に、迅速に、そして確実に届けるグローバルシステムと考えることができます。...