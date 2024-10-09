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Cloudflare ブログ

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Speed Week

Cloudflare Radarのインターネット品質ページのご紹介

2023-06-23

Speed WeekRadarInternet Qualityパフォーマンス速度

Cloudflare Radarに搭載された新しいパフォーマンスページは、ベンチマークテストのデータとspeed.cloudflare.comのテスト結果をもとにした、インターネット接続のパフォーマンス (帯域幅) と品質 (レイテンシ、ジッタ) について、国レベルとネットワーク (自律システム) レベルの両方についての長期的なインサイトを提供します...

Digital Experience Monitoringでエンドユーザーの接続性とパフォーマンスを把握する。現在ベータ版で利用可能です。

2023-06-22

Speed Week製品ニュースDigital Experience Monitoring

Cloudflareは、エンドユーザーの接続性とパフォーマンスにある問題をITチームとネットワークチームがより可視化できることを目的とした、Zero TrustサービスであるDigital Experience Monitoring（DEX）のベータ版のリリースを発表しました。DEXを使用することで、管理者はWARP展開を監視し、あらかじめ定義されたアプリケーションテストを作成することができます。チームとデバイスのライブ分析、サーバーとtracerouteのテスト、合成アプリケーションの監視、WARP展開に関するリアルタイムの洞察のためのフリートステータスなどの機能を備えています。...

その他の投稿

2023年6月22日

Zero Trustのパフォーマンスに関する当社の考え方

このブログでは、エンドツーエンドのパフォーマンスが注目すべき最も重要である理由、プロキシ遅延や復号化遅延SLAなどの他の方法ではパフォーマンス評価に不十分である理由、および私たちのようにZero Trustパフォーマンスを測定する方法について紹介します...

Speed Week

2023年6月21日

Zero Trustにスポットライトを当てる：当社こそが最速であり、これがその証拠です

Cloudflareは、テストシナリオの42%で最速のSecure Web Gatewayを提供しています。これはどのプロバイダーよりも多い数字です。Cloudflareは、ZTNAではZscalerより46%、Netskopeより56%、Palo Altoより10%、RBIシナリオではZscalerより64%高速です...

Speed Week
速度
Zero Trust
パフォーマンス
Network Performance Update

2023年6月20日

Webサイトの高速化、顧客の増加：Cloudflare Observatoryは、お客様のビジネスの成長をサポートします

本日、Speed タブの新規強化版であるCloudflare Observatoryを発表し、大変嬉しく思います。Cloudflareのお客様は、パフォーマンス監視を簡素化し、より充実した製品レコメンデーションを提供する一連の強力なツールにアクセスできるようになりました。...

Speed Week
速度

2019年5月16日

ライブ動画がもっと生き生きと同時ストリーミングアクセラレーションの導入

今日は、ストリーム配信を利用する際に、Web 上のライブ動画のエンドツーエンドのレイテンシーを短縮するための新しい手法である、同時ストリーミングアクセラレーションの導入をご紹介できることを嬉しく思います。...

Speed Week
Cloudflare Stream
Video
スピードと信頼性
製品ニュース

2019年5月14日

HTTP/2優先度設定の機能向上によるWebの加速化

かなり前に、HTTP/2は超高速のWebを約束し、Cloudflareはすべてのお客様のためにHTTP/2アクセスを展開しました。しかし、HTTP/2の1つの特徴である優先度設定は、期待外れなものでした。根本的に崩壊していたからではなく、ブラウザーに実装する方法に問題があったのです。...

HTTP2
Speed Week
スピードと信頼性
製品ニュース

2019年5月13日

ArgoとCloudflareグローバルプライベートバックボーン

スピードウィークへようこそ!今週は毎日、Cloudflareが誰にとっても有意義にインターネットを高速化するために何をしているかについて話していきます。Cloudflareは、世界75か国180都市にデータセンターの大規模なネットワークを構築しています。Cloudflareは、この地球上でA地点からB地点にビットを安全に、迅速に、そして確実に届けるグローバルシステムと考えることができます。...

Argo Smart Routing
製品ニュース
Speed Week
スピードと信頼性