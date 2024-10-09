本日、Brotli圧縮のためのサポートを強化を発表します。WebコンテンツのエンドツーエンドのBrotli圧縮が可能になります。圧縮は、転送時のバイト数を減らし、より迅速なダウンロードとシームレスなブラウジングを実現する上で重要な役割を果たします ...

Cloudflare Radarに搭載された新しいパフォーマンスページは、ベンチマークテストのデータとspeed.cloudflare.comのテスト結果をもとにした、インターネット接続のパフォーマンス (帯域幅) と品質 (レイテンシ、ジッタ) について、国レベルとネットワーク (自律システム) レベルの両方についての長期的なインサイトを提供します ...

ドメインを新しいレジストラに移管することは日々行うことではありません。また、プロセスの手順を間違えるとダウンタイムや中断を招く可能性があります。お客様のドメインを迅速かつ安全にCloudflareに移管するためのドメイン移管チェックリストを作成しました ...

Cloudflareは、エンドユーザーの接続性とパフォーマンスにある問題をITチームとネットワークチームがより可視化できることを目的とした、Zero TrustサービスであるDigital Experience Monitoring（DEX）のベータ版のリリースを発表しました。DEXを使用することで、管理者はWARP展開を監視し、あらかじめ定義されたアプリケーションテストを作成することができます。チームとデバイスのライブ分析、サーバーとtracerouteのテスト、合成アプリケーションの監視、WARP展開に関するリアルタイムの洞察のためのフリートステータスなどの機能を備えています。 ...