Cloud CNIがお客様のクラウドをCloudflareへプライベートに接続
2023-01-13
Google Cloud Platform、Azure、Oracle Cloud、IBM Cloud、Amazon Web Servicesをお使いのお客様は、プライベートクラウドインスタンスからCloudflareへの直接接続ができるようになりました...続きを読む »
2023-01-13
Google Cloud Platform、Azure、Oracle Cloud、IBM Cloud、Amazon Web Servicesをお使いのお客様は、プライベートクラウドインスタンスからCloudflareへの直接接続ができるようになりました...続きを読む »
2023-01-13
CloudflareがCIO Weekの中で発表した、企業のITとセキュリティの近代化を支援する、新製品、パートナーシップ、イノベーションのすべてをご紹介します...
2023-01-13
ゲートウェイDNSを使用したマネージドサービスプロバイダー向けCloudflare Zero Trustに新機能を追加...
2023-01-12
Cloudflare Access & Gatewayが、System for Cross-domain Identity Management（SCIM）プロトコルのサポートを開始しました...
2023-01-12
Cloudflare CASBにSalesforceとBoxの2つのSaaSインテグレーションが追加されます...
2023年1月12日
O365ドメインをArea 1にオンボードできるようになったことで、お客様が選択できる導入方法の柔軟性が高まりました...
2023年1月12日
CIOが複数のソリューションを組み合わせて複雑な作業を行う中、私たちはMicrosoftとの協力関係を発展させ、最高のZero Trustソリューションを作り上げています...
2023年1月11日
「メールリンク分離」は、ユーザーがクリックしてしまう可能性のある受信箱に届いた怪しいリンクに対するセーフティネットです。この保護が追加されることで、Cloudflare Area 1は、フィッシング攻撃から守る最も包括的な電子メールセキュリティソリューションとなります...
2023年1月11日
Cloudflare CASBとDLPが連携し、静止している機密データを保護します...
2023年1月11日
お客様は、メールセキュリティとCloudflare Oneの力を活用し、企業ネットワークのデータ損失を防止できます...
2023年1月10日
当社は今週、Cloudflare One関連のサービス提供を希望するパートナーの妥当性を確認する目的で設計された認定サービス提供パートナー（ASDP）トラックを発表します...
2023年1月10日
Cloudflareは「Magic WAN Connector」で接続をさらに容易にします。「Magic WAN Connector」は、あらゆる物理ネットワークまたはクラウドネットワークにインストールして任意のIPトラフィックを自動的に接続、誘導、シェーピングさせる軽量ソフトウェアパッケージです...
2023年1月10日
Cloudflare Data Loss Prevention（データ損失防止）で、カスタム検出を作成する機能が利用できるようになりました...
2023年1月10日
現在、1万を超える組織がCloudflare Oneを信頼して、ユーザー、デバイス、アプリケーション、データの接続・保護を実施しています。CIO Weekの一環として、いくつかの最大手のお客様のリーダー達との会話を通し、彼らがCloudflareを選択した理由について理解を深めることができました...
2023年1月09日
デジタルエクスペリエンスモニタリングでは、発見が至難の業である情報を素早く見つけ、パフォーマンスと接続性に関連する問題を解決するために必要なツールを構築しました...
2023年1月09日
CloudflareはZscaler社と比較して38～55%高速なZero Trust体験を提供します。その理由とその調査方法についてお伝えします。...
2023年1月08日
本日から、皆さんと皆さんのチームが日々の業務で成し遂げておられる成果を称えるCIO Weekが始まります。当社は今週、皆さんがユーザーや管理者の体験を改善しながら使命を達成し続けるのに役立つ機能、導入事例、ツールを集めてご紹介します...
2021年12月11日
企業ネットワークの構築は大変な作業です。当社では、ITチームが支店ビルの3階に100Mbpsの容量を追加する方法を考えるのではなく、従業員をより幸せにし、より生産的に...
2021年12月11日
本日、HTTPアプリケーションのクローズドベータ版を発表します。これは、HTTPトラフィックへの変更を安全にテストおよびデプロイするための新しい方法です。HTTPアプリケーションは、設定のバージョン管理およびCloudflareのグローバルエッジネットワーク上のHTTP...
2021年12月11日
2019年に戻って、当社はブログで、あなたのアカウントに通知を設定するための一元化されたハブとして、当社ブランドの新しい通知センターを紹介しました。それ以来、設定できる新しいタイプの通知については多く語ってきましたが、通知プラットフォーム自体の更新についてはそれ...