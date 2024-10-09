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Cloudflare ブログ

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CIO Week

その他の投稿

2023年1月11日

メールリンク分離：最新のフィッシング攻撃に対するセーフティネット

「メールリンク分離」は、ユーザーがクリックしてしまう可能性のある受信箱に届いた怪しいリンクに対するセーフティネットです。この保護が追加されることで、Cloudflare Area 1は、フィッシング攻撃から守る最も包括的な電子メールセキュリティソリューションとなります...

CIO Week
Zero Trust
セキュリティ
Cloud Email Security
Email

2023年1月10日

「Magic WAN Connector」の発表：次世代ネットワークへの最も簡単なオンランプ

Cloudflareは「Magic WAN Connector」で接続をさらに容易にします。「Magic WAN Connector」は、あらゆる物理ネットワークまたはクラウドネットワークにインストールして任意のIPトラフィックを自動的に接続、誘導、シェーピングさせる軽量ソフトウェアパッケージです...

CIO Week
Cloudflare One
Zero Trust
NaaS
Magic WAN Connector

2023年1月10日

CIOがCloudflare Oneを選ぶ理由

現在、1万を超える組織がCloudflare Oneを信頼して、ユーザー、デバイス、アプリケーション、データの接続・保護を実施しています。CIO Weekの一環として、いくつかの最大手のお客様のリーダー達との会話を通し、彼らがCloudflareを選択した理由について理解を深めることができました...

CIO Week
Zero Trust
Cloudflare One
SASE

2023年1月08日

CIO Week 2023へようこそ

本日から、皆さんと皆さんのチームが日々の業務で成し遂げておられる成果を称えるCIO Weekが始まります。当社は今週、皆さんがユーザーや管理者の体験を改善しながら使命を達成し続けるのに役立つ機能、導入事例、ツールを集めてご紹介します...

CIO Week
Cloudflare One
Zero Trust
NaaS

2021年12月11日

HTTPアプリケーション（ベータ版）でバージョンとステージの設定を変更

本日、HTTPアプリケーションのクローズドベータ版を発表します。これは、HTTPトラフィックへの変更を安全にテストおよびデプロイするための新しい方法です。HTTPアプリケーションは、設定のバージョン管理およびCloudflareのグローバルエッジネットワーク上のHTTP...

CIO Week

2021年12月11日

Notificationsの新機能

2019年に戻って、当社はブログで、あなたのアカウントに通知を設定するための一元化されたハブとして、当社ブランドの新しい通知センターを紹介しました。それ以来、設定できる新しいタイプの通知については多く語ってきましたが、通知プラットフォーム自体の更新についてはそれ...

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