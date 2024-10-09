Rustam Lalkaka

Cloudflare One：発表から1年後
2021-12-06
Cloudflare Oneは、企業が最新のエンタープライズ・ネットワークを構築し、効率的かつ安全に運用し、オンプレミスのハードウェアを捨てられるよう支援します。この製品群を発表してから1年以上が経過し、どのような状況になっているかを確認したいと考えました...
2021-12-06
Cloudflare Oneは、企業が最新のエンタープライズ・ネットワークを構築し、効率的かつ安全に運用し、オンプレミスのハードウェアを捨てられるよう支援します。この製品群を発表してから1年以上が経過し、どのような状況になっているかを確認したいと考えました...
2020-11-19
Cloudflareの仕事の1つとして、物事を迅速にすることがあります。より応答性の高いWebサイト、アプリ、API、ネットワークは、コンバージョンとユーザー体験の向上に直結します。11月10日に、Googleは、2021年5月から検索エンジンの検索結果ページ（SERP）に結果をランク付けする際に、Webパフォーマンスとページ体験データを直接考慮に入れると発表しました。...
2020-10-12
企業ネットワークを安全に運営することは非常に困難です。世界各国で従業員が在宅勤務をするようになりました。アプリケーションはデータセンターで実行され、パブリッククラウドでホストされた上で、サービスとして提供されます。攻撃の機会を虎視眈々と狙う攻撃者はどのような脆弱性でも悪用します。...
2019-08-13
本日は、Cloudflare Magic Transitのご紹介ができ、大変嬉しく思います。Magic Transitは、セキュアでパフォーマンスが高く、信頼性の高いインターネットへのIP接続を提供します。追加設定の必要もなく、オンプレミスのネットワークの前にMagic Transitを展開すると、DDoS攻撃から保護し、高度なパケットフィルタリング、負荷分散、トラフィック管理ツールなど仮想ネットワーク機能一式全てのプロビジョニングを可能にします。...
2019-05-13
スピードウィークへようこそ!今週は毎日、Cloudflareが誰にとっても有意義にインターネットを高速化するために何をしているかについて話していきます。Cloudflareは、世界75か国180都市にデータセンターの大規模なネットワークを構築しています。Cloudflareは、この地球上でA地点からB地点にビットを安全に、迅速に、そして確実に届けるグローバルシステムと考えることができます。...