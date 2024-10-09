Rustam Lalkaka

ArgoとCloudflareグローバルプライベートバックボーン

2019-05-13

スピードウィークへようこそ!今週は毎日、Cloudflareが誰にとっても有意義にインターネットを高速化するために何をしているかについて話していきます。Cloudflareは、世界75か国180都市にデータセンターの大規模なネットワークを構築しています。Cloudflareは、この地球上でA地点からB地点にビットを安全に、迅速に、そして確実に届けるグローバルシステムと考えることができます。 ...